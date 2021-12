Apple TV + agora disponível no Sky Q e Sky Glass

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Conforme anunciado no início deste ano, o Apple TV + chega às caixas Sky Q e Sky Glass TV hoje, terça-feira, 14 de dezembro de 2021.

Integrado à experiência Sky TV, o conteúdo Apple Originals e outro TV + aparecerá na sua página inicial Sky Q ou Sky Glass , bem como estará disponível por meio de um aplicativo dedicado no trilho de aplicativos. A grade de opções principais também contará com Apple Originals junto com a própria programação da Sky e programas de outros serviços de streaming que você possa assinar.

Em breve, o Sky também incorporará o conteúdo da Apple TV + em sua funcionalidade de pesquisa por voz, de modo que você poderá apenas obter programas como Ted Lasso e The Morning Show pressionando o botão de voz em seu controle remoto ou através da voz integrada do Sky Glass reconhecimento.

Os proprietários do Sky Glass também podem fazer uma lista de reprodução de programas e filmes da Apple TV +.

Sky Go aparecerá nas caixas da Apple TV no próximo ano.

Além do aplicativo e serviço da Apple, os clientes Sky Glass também terão acesso ao conteúdo do Peacock a partir de amanhã, 15 de dezembro, bem como ao Global Player - um serviço de streaming de áudio e música - que também está sendo lançado esta semana.

O Apple TV + está disponível por £ 4,99 por mês . Os clientes serão cobrados diretamente pela Apple.