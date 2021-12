Canal 4 para mostrar o emocionante final do F1 2021 ao vivo de graça

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Canal 4 fechou um acordo com a Sky para transmitir ao vivo o Grande Prêmio de Abu Dhabi neste domingo.

Isso significa que a corrida final crucial do calendário F1 2021 estará disponível para assistir gratuitamente na TV terrestre no Reino Unido.

Igualdade em pontos, Lewis Hamilton e Max Verstappen podem ganhar o Campeonato de Pilotos. Quem terminar na frente do outro será coroado Campeão do Mundo.

Para Verstappen, é a oportunidade de ser campeão pela primeira vez, enquanto se Hamilton vencer, será um oitavo campeonato recorde para o piloto da Mercedes.

"Estamos muito satisfeitos que toda a nação será capaz de assistir ao que está definido para ser um dos finais mais emocionantes de uma temporada de F1 na memória viva, enquanto Lewis se esforça para se tornar o mais coroado Campeão Mundial de todos os tempos", disse o chefe do Channel 4 executivo, Alex Mahon.

A Sky Sports ainda transmitirá a corrida exclusivamente em 4K Ultra HD. Também será o único lugar onde você poderá assistir aos treinos e qualificação ao vivo na sexta e sábado, 10 e 11 de dezembro.

A corrida em si será apresentada pela equipe de transmissão da Sky no Canal 4 também, com a equipe C4 usual de Steve Jones, David Coulthard, Mark Webber e Lee McKenzie preparando a corrida antes de entregar as rédeas.