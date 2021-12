A atualização do Sky Glass melhora os recursos de lista de reprodução e reinicialização

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky lançou uma atualização para sua TV Sky Glass que melhora seus recursos de lista de reprodução e reinicialização.

Ao contrário do hardware normal da Sky baseado em satélite, o Sky Glass não possui funcionalidade de gravação. Em vez disso, permite que você crie uma "lista de reprodução" de programas que gostaria de assistir mais tarde. Eles serão transmitidos pela Internet, em vez de armazenados no próprio dispositivo.

Este sistema teve seus críticos nos primeiros dias da TV, mas foi ajustado para operar de forma mais suave e intuitiva. Por exemplo, o trilho da lista de reprodução na página inicial agora reproduzirá um programa ou filme imediatamente, em vez de levar o usuário a um centro de exibição. Além disso, se estiver atualmente na TV ao vivo, ele será reiniciado instantaneamente sem que você precise realizar etapas extras para começar do início.

O trilho também inclui tudo que você já começou, com uma linha azul sob o show indicando onde você parou. Clicar nele imediatamente começa a partir desse ponto. A Sky está trabalhando em uma atualização adicional para o usuário remover programas e filmes deste trilho.

Também há mudanças na forma como os programas ao vivo e futuros são exibidos na lista de reprodução. Adicione um programa ainda para transmitir e ele não aparecerá no seu campo Play now até que esteja realmente ao vivo. E adicione um show ao vivo e ele aparecerá instantaneamente para você começar imediatamente.

As alterações de reinicialização incluem um novo trilho no Guia de TV que aparece no topo de cada categoria. Dessa forma, você pode ver todos os programas atualmente ativados e pode reiniciar desde o início.

O conteúdo da BBC também pode ser reiniciado pressionando o botão vermelho quando estiver em um canal da BBC e clicando em Reiniciar quando aparecer no menu à direita.