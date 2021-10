Apple TV + para lançar no Sky Glass e Sky Q

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apple TV + será lançado no Sky Glass e Sky Q ainda este ano, um novo anúncio da Sky e da Apple revelou, completando a linha da empresa dos principais serviços de streaming disponíveis em sua plataforma no Reino Unido.

Isso significa que a Apple TV + estará disponível tanto no Sky Glass quanto no Sky Q nos próximos meses, embora ambas as empresas não tenham dado uma data exata ainda.

Em uma mudança que também agradará aos clientes da Apple TV, os clientes da Sky no Reino Unido também poderão acessar o Sky Go nos dispositivos decodificadores da Apple em meados de 2022, presumivelmente permitindo que eles descartem a Sky Mini Box no processo, se quiserem apenas uma oferta sob demanda.

Vidro Céu é a nova plataforma de streaming de TV sem prato e nenhuma caixa necessário. Sky Q é o decodificador premium da marca, que agora é oferecido a todos os recém-chegados à Sky TV.

Apple TV +, que continua a aumentar os fãs ao lado da Netflix e Amazon Prime Video , teve um impulso nos últimos tempos com programas de sucesso como Ted Lasso e a segunda temporada do Morning Show começando com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

"Com a adição do Apple TV +, nossos clientes agora podem desfrutar de programas fenomenais como The Morning Show, Trying e Ted Lasso, junto com nossos premiados Sky Originals e o melhor conteúdo e aplicativos de nossos parceiros, todos no Sky Glass, o streaming de TV da Sky, ou Sky Q, nossa caixa Sky líder de mercado ", disse Dana Strong, presidente-executiva do Grupo Sky, em comunicado à Pocket-lint.

Este anúncio é parte de um acordo mais amplo entre a Comcast Corporation e a Apple, que fará com que o conteúdo da Apple chegue aos clientes em toda a rede global da Comcast, permitindo também que os clientes da Xfinity TV nos Estados Unidos e da Sky acessem sua programação em dispositivos Apple TV.