Comandos de voz Sky Q e Sky Glass para experimentar este Halloween

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sky está se divertindo um pouco neste Halloween. Além de hospedar uma coleção de filmes de terror clássicos, ele sugeriu alguns comandos assustadores que você pode pedir à sua Sky Q box ou Sky Glass TV.

Uma seleção de citações de filmes de terror está disponível para experimentar em ambos, por meio do controle remoto de voz no Sky Q ou diretamente via Sky Glass. Como a nova TV da Sky possui reconhecimento de voz embutido no aparelho, você só precisa adicionar "Olá, Sky" antes de cada uma das citações.

Aqui estão algumas citações e frases baseadas no Halloween para tentar:

"Dia das Bruxas."

"Me assuste."

"Me assuste."

"Aqui está Jonny!"

"Candyman! Candyman! Candyman!"

"Nós vamos pegar você!"

"Eu sou um lobisomem."

"Eu sou Patrick Bateman."

Sky Glass é uma TV tudo-em-um com sistema de som Dolby Atmos integrado. Também oferece acesso a todos os canais da Sky, conteúdo e serviços sob demanda, sem a necessidade de antena parabólica.

Isso inclui muitos programas, filmes e eventos esportivos em 4K HDR. Você só precisa de uma conexão de banda larga decente.

Você pode descobrir muito mais sobre o Sky Glass em nosso guia prático aqui: O que é o Sky Glass, quanto custa e como posso obtê-lo?

Faremos uma revisão completa na próxima semana ou depois, mas por agora você pode verificar nossos pensamentos iniciais aqui: Análise inicial do Sky Glass: Prática com a TV tudo-em-um da Sky .