(Pocket-lint) - Sky Glass é um serviço da Sky lançado em outubro de 2021. Ao contrário do principal produto da empresa - Sky Q , que requer uma antena parabólica e uma caixa Sky Q separada para conectar à sua TV separada, a Sky Glass combina a antena, a caixa e a TV em um produto.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Sky Glass, incluindo o que é, o que oferece, quanto custa e como é diferente do Sky Q.

Sky Glass é essencialmente uma TV que possui os serviços da Sky integrados. A Sky a chama de "a TV mais inteligente" e, com ela, você pode transmitir todos os canais, programas e aplicativos por Wi-Fi.

Não há necessidade de uma antena parabólica, não há necessidade de uma caixa separada e também não há necessidade de uma TV separada. Em vez disso, o Sky Glass é projetado como um pacote completo.

A TV é neutra em carbono e possui bordas quadradas e uma estrutura de alumínio, com um suporte na mesma cor. Existem cinco opções de cores disponíveis: Preto Antracite, Azul Oceano, Verde Corrida, Rosa Escuro, Branco Cerâmico. Todos vêm com um controle remoto com cores coordenadas.

A Sky Glass TV vem em três opções de tamanho - 48 polegadas, 55 polegadas e 65 polegadas.

Há um painel Quantum Dot QLED executando o show com backlight full-array zoneado, uma resolução Ultra HD e suporte para Dolby Vision , bem como HDR 10 e HLG. Existem três portas HDMI 2.1, com suporte para eARC e CEC.

A Sky construiu a TV Sky Glass com Philips TP Vision e disse que irá trocá-la regularmente pelo modelo mais recente.

Em termos de áudio, a Sky Glass TV possui seis alto-falantes integrados, oferecendo um arranjo de canal 3.1.2 com três alto-falantes externos, um subwoofer central e dois alto-falantes voltados para cima. Suporta Dolby Atmos de 360 graus .

As TVs Sky Glass podem ser compradas separadamente, em um contrato de financiamento de 0 por cento através da Sky, embora um pacote de assinatura Sky também seja necessário, além desse valor.

O modelo de TV Sky Glass de 43 polegadas custa £ 649 por conta própria - ou a partir de £ 13 por mês durante 48 meses, o modelo de 55 polegadas custa £ 849 por conta própria - ou £ 17 por mês por 48 meses, e o 65- o modelo de polegadas custa £ 1.049 sozinho - ou £ 21 por mês durante 48 meses . Todos eles vêm com uma garantia de dois anos e também há uma opção de 24 meses.

Em termos de custos de assinatura Sky Glass totais, você está olhando para um mínimo de £ 39 por mês - o que inclui £ 13 por mês para a TV e £ 26 por mês para o pacote Sky Ultimate TV. Esse preço dá a você a TV Sky Glass de 43 polegadas com Netflix e Sky Entertainment. Se você quisesse o modelo de 55 polegadas, por exemplo, esse custo mensal seria de £ 43 por mês, enquanto o modelo de 55 polegadas seria de £ 47 por mês. Isso é por 48 meses.

Por £ 62 por mês, você pode adquirir a TV Sky Glass de 43 polegadas com Sky Sports, Sky Kids, Sky Entertainment, Netflix e Sky Cinema. Isso aumentaria para £ 66 por mês para o modelo de 55 polegadas e £ 70 por mês para o modelo de 65 polegadas. Novamente, isso é por 48 meses.

Enquanto isso, £ 70 por mês daria a você a TV Sky Glass de 43 polegadas com Sky Sports, BT Sport, Netflix e Sky Entertainment. Isso aumentaria para £ 74 por mês para o modelo de 55 polegadas e £ 78 por mês para o modelo de 65 polegadas, por 48 meses.

Uma taxa inicial de £ 10 se aplica a todas as assinaturas Sky Glass, e você também precisa ter em mente que precisará de banda larga. Multi-room através do Sky Stream Puck também está disponível, mas custa £ 10 adicionais por mês.

O Sky Stream Puck é uma caixa separada que está disponível junto com o Sky Glass. Um pouco parecido com a mini box Sky Q, o Sky Stream Puck é uma segunda caixa de streaming, que permite Sky multi-room, como brevemente mencionado acima. Até seis Pucks podem ser adicionados à TV Sky Glass.

Isso significa que se você tiver outra TV no quarto - ou cinco quartos - por exemplo, o Sky Stream Puck permitirá que você tenha serviços Sky nessa TV se você tiver Sky Glass no andar de baixo.

Alternativamente, você pode optar pela pequena TV Sky Glass em um quarto e colocar um disco no andar de baixo na sala de estar, permitindo serviços Sky sem caixa Sky em uma TV atual.

Como o Sky Glass se destina a ser um pacote completo - caixa, antena parabólica e TV em um só, você precisa de muito menos do que o necessário para o Sky Q.

Você ainda precisa de uma conexão ativa com a Internet. Isso não precisa ser através do Sky, mas uma velocidade mínima de 11 Mbps é necessária para um Sky Glass e um mínimo de 30 Mbps para várias salas.

Sky Q requer uma antena parabólica, uma caixa Sky Q separada e uma TV para conectar a caixa Sky Q, enquanto Sky Glass tem tudo em um produto. O conteúdo disponível nas duas plataformas é o mesmo, embora as interfaces sejam diferentes.

Ambos oferecem funcionalidade multi-room através da mini box Sky Q ou Sky Stream Puck, respectivamente.

Sky Glass está disponível a partir de 18 de outubro no Reino Unido.

sim. A Sky disse que o serviço Sky Glass melhorará em 2022 com o lançamento de uma câmera inteligente 4K que irá desbloquear uma gama de serviços para toda a família. A Sky disse que vai transformar a forma como conversamos, jogamos, fazemos exercícios e compartilhamos entretenimento em casa.