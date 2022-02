Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sky Glass é um dispositivo e serviço da Sky lançado em 18 de outubro de 2021.

Ao contrário do principal produto da empresa, o Sky Q , que requer uma antena parabólica e uma caixa Sky Q separada que você conecta à sua TV, o Sky Glass combina tudo em uma única televisão conectada à Internet.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Sky Glass, incluindo o que é, o que oferece, quanto custa e como é diferente do Sky Q.

Sky Glass é uma TV que possui os serviços da Sky embutidos. A Sky a chama de "a TV mais inteligente" e, com ela, você pode transmitir todos os canais, programas e aplicativos por Wi-Fi.

Não há necessidade de uma antena parabólica, não há necessidade de uma caixa separada e também não há necessidade de uma TV separada. Em vez disso, o Sky Glass foi projetado como o pacote completo, mesclando suas várias fontes de visualização, como TV ao vivo, Netflix, Disney + e outras plataformas de streaming em uma interface perfeita.

A TV é neutra em carbono e possui bordas quadradas e uma estrutura de alumínio, com um suporte de cores combinadas. Ele também possui um suporte de parede Vesa integrado ao design da TV. Existem cinco opções de cores disponíveis: Antracite Black, Ocean Blue, Racing Green, Dusky Pink, Ceramic White. Todos vêm com um controle remoto coordenado por cores.

A Sky Glass TV vem em três opções de tamanho - 43 polegadas, 55 polegadas e 65 polegadas.

Há um painel de LED Quantum Dot executando o show com uma luz de fundo de matriz completa zonada. Oferece uma resolução 4K Ultra HD e suporta Dolby Vision , bem como os formatos HDR 10 e HLG HDR. Você obtém uma taxa de atualização de 60Hz.

Existem três portas HDMI 2.1, com suporte para eARC e CEC. Um soquete USB C também está incluído para alimentar dispositivos (como o acessório de câmera ainda a ser lançado em 2022), além de uma porta Ethernet e Wi-Fi 6. Há também um sintonizador de TV digital DVB-T/T2 para backup se você perder a conectividade com a Internet.

A Sky revelou ao Pocket-lint que fabrica a própria TV, mas a TPV (a controladora da TP Vision e a marca de TV Philips na Europa) fabrica o painel de LED. A TPV fornece muitos painéis para fabricantes de TV em todo o mundo, então isso não é incomum.

Além disso, a Sky confirmou que atualizará regularmente o hardware da TV a cada dois anos, com os clientes podendo “trocar” para o modelo mais recente. A empresa também promete atualizar o software com novos recursos a cada ano, assim como a Apple e o Google fazem com iOS e Android, respectivamente. Segundo o CEO da empresa, já existe um roadmap de produtos traçado até 2025.

Em termos de áudio, o Sky Glass possui seis alto-falantes integrados, oferecendo um arranjo de 3.1.2 canais com três alto-falantes de disparo externo de até 215W, um subwoofer central e dois alto-falantes de disparo ascendente. Ele suporta Dolby Atmos de 360 graus .

Há também vários "modos de visualização" nos quais a empresa trabalhou com as próprias equipes de produção internas da Sky para otimizar a imagem dependendo do conteúdo.

O Sky Glass pode ser comprado separadamente, com um contrato de financiamento de 0% através do Sky, embora também seja necessário um pacote de assinatura do Sky.

O modelo de TV Sky Glass de 43 polegadas custa £ 649 por conta própria - ou a partir de £ 13 por mês por 48 meses. O modelo de 55 polegadas custa £ 849 por conta própria - ou £ 17 por mês durante 48 meses. E o modelo de 65 polegadas custa £ 1.049 por conta própria - ou £ 21 por mês durante 48 meses . Todos eles vêm com uma garantia de dois anos e há uma opção de 24 meses também.

Em termos de custos totais de assinatura do Sky Glass, você está procurando um mínimo de £ 39 por mês - que inclui £ 13 por mês para a TV e £ 26 por mês para o pacote Sky Ultimate TV. Esse preço oferece a TV Sky Glass de 43 polegadas com Netflix e Sky Entertainment. Se você quisesse o modelo de 55 polegadas, por exemplo, esse custo mensal seria de £ 43 por mês, enquanto o modelo de 55 polegadas seria de £ 47 por mês. Isso por 48 meses.

Por £ 62 por mês, você pode obter a TV Sky Glass de 43 polegadas com Sky Sports, Sky Kids, Sky Entertainment, Netflix e Sky Cinema. Isso aumentaria para £ 66 por mês para o modelo de 55 polegadas e £ 70 por mês para o modelo de 65 polegadas. Novamente, isso é por 48 meses.

Enquanto isso, £ 70 por mês você recebe a TV Sky Glass de 43 polegadas com Sky Sports, BT Sport, Netflix e Sky Entertainment. Isso aumentará para £ 74 por mês para o modelo de 55 polegadas e £ 78 por mês para o modelo de 65 polegadas, por 48 meses.

Uma taxa inicial de £ 10 se aplica a todas as assinaturas do Sky Glass, e você também precisa ter em mente que precisará de banda larga (você precisa de 11 Mbps no mínimo).

Várias salas através do Sky Stream Puck (£ 50 cada) também estão disponíveis, mas custam £ 10 adicionais por mês.

O Sky Stream Puck é uma caixa separada que está disponível ao lado do Sky Glass. Um pouco como a mini caixa Sky Q, o Sky Stream Puck é uma segunda caixa de streaming, que permite o Sky multi-room, como mencionado brevemente acima.

A caixa é um pouco menor que uma Apple TV, medindo 108 x 18 x 108 mm. Possui uma porta HDMI 2.1, conectividade Ethernet e Wi-Fi 6.

Até seis Sky Stream Pucks podem ser conectados sem fio à TV Sky Glass e, ao contrário das caixas Sky Q Mini, não são uma experiência menor. Eles oferecem a mesma interface, streaming 4K, mas você perde recursos como o Glance, integrado ao Sky Glass.

Isso significa que, se você tiver outra TV no quarto - ou cinco quartos - por exemplo, o Sky Stream Puck permitirá que você tenha serviços Sky nessas TVs se tiver o Sky Glass no andar de baixo.

Para que o serviço funcione de forma eficaz, a Sky recomenda que você precise de uma velocidade de conexão mínima de 30Mbps.

Alternativamente, você pode optar pela pequena TV Sky Glass em um quarto e colocar um disco no andar de baixo na sala de estar, permitindo serviços Sky sem uma caixa Sky em sua grande TV ou projetor atual.

Como o Sky Glass se destina a ser um pacote completo - caixa, antena parabólica e TV em um - você precisa de muito menos do que precisa para o Sky Q.

Você ainda precisa de uma conexão ativa com a Internet. Isso não precisa ser através da Sky, mas é necessária uma velocidade mínima de 11 mbps para um Sky Glass e um mínimo de 30 mbps para várias salas.

O Sky Q requer uma antena parabólica, uma caixa Sky Q separada e uma TV para conectar a caixa Sky Q, enquanto o Sky Glass tem tudo em um produto. O conteúdo disponível em ambas as plataformas é o mesmo, embora as interfaces sejam diferentes.

Ambos oferecem funcionalidade de várias salas por meio da mini caixa Sky Q ou Sky Stream Puck, respectivamente.

Vale a pena notar que a experiência Sky Glass e os "Pucks" que o acompanham dependem completamente da banda larga, portanto, se você perder sua conexão com a Internet, perderá a capacidade de assistir à grande maioria dos serviços Sky (um sintonizador de TV digital está incluído para que você pode pelo menos continuar a assistir algo).

O recurso Series Link que os clientes da Sky usam há muito tempo agora está efetivamente morto no Sky Glass. O novo sistema opta por algo chamado Playlists.

Com o Sky Glass, você simplesmente adiciona algo à sua lista de reprodução (pense nisso como a lista de exibição no Netflix) que permite acessar o conteúdo independentemente de onde ele vem - Sky ou um de seus parceiros de streaming.

Com o conteúdo aparentemente alternando constantemente entre os serviços, ou iniciando em um serviço e depois sendo movido para outro, isso deve facilitar muito a vida.

A Sky não gosta da ideia de que, quando a TV está desligada, é um grande retângulo quadrado em sua casa. A resposta é um detector de movimento na TV que permitirá que ela ganhe vida com sugestões sobre o que assistir.

No momento, está focado em recomendações de entretenimento, mas a Sky prometeu que mostrará obras de arte, clima, notícias, esportes e potencialmente outras coisas no futuro.

O Sky Glass está disponível desde 18 de outubro de 2021 no Reino Unido.

A Sky disse que o serviço Sky Glass melhorará em 2022 com o lançamento de uma câmera inteligente 4K que desbloqueará uma série de serviços para toda a família.

Ele afirma que vai transformar a forma como conversamos, jogamos, treinamos e compartilhamos entretenimento em casa. Também está confirmado que haverá uma grande atualização de software a cada ano e uma grande atualização de hardware a cada dois anos.

O Sky Go está alinhado com a nova experiência Sky Glass, mas continua a funcionar com o Sky Q.

Escrito por Britta O'Boyle e Stuart Miles.