Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky acaba de lançar o Glass, sua TV no-dish, no-box completa com serviços Sky embutidos. Que tal isso para um pacote tudo-em-um?

O provedor de streaming e conteúdo está hospedando um grande evento em Londres hoje, quinta-feira, 7 de outubro, para revelar seus planos futuros - mas a página oficial foi ao ar antes do evento começar. Aqui está um breve resumo.

Sky Glass estará disponível em três tamanhos - S, uma TV de 43 polegadas; M, a 55 polegadas; e L, de 65 polegadas - para atender a vários cômodos e residências. É um painel QLED, não OLED, o que significa que o painel virá da Samsung - mas a TV na verdade é feita pela TP Vision (ou seja, Philips).

O aparelho de TV Glass também tem um visual exclusivo, disponível em uma variedade de cores: Preto antracite, Azul oceano, Verde Racing, Rosa escuro, Branco Cerâmico.

Mantendo sua solução única para todos, o Glass incorpora seis alto-falantes e um woofer, oferecendo som Dolby Atmos de 360 graus - eliminando a necessidade de adição de uma barra de som e, presumivelmente, parte da razão pela qual a própria TV é tão espessa por design.

O Glass representa a primeira vez que a Sky oferece uma solução sem antena parabólica para residências no Reino Unido - com todos os serviços funcionando por meio de streaming por meio de uma conexão de banda larga.

Mas isso não significa o fim dos serviços de pratos tradicionais da empresa. Se você não deseja uma solução de TV tudo-em-um, o Sky Q continua sendo uma opção de decodificador, que pode ser conectada a qualquer TV existente. Só pode não ser uma solução tão legal para sua casa.

Em termos de preço, o Sky Glass é anunciado como sendo "a partir de £ 13 por mês". Mas isso é para a TV de 43 polegadas, como um empréstimo sem juros por 48 meses. E você não pode ter o Glass sem um pacote de TV Sky Ultimate, que custa mais £ 26 por mês.

Estaremos atualizando esta notícia com mais informações direto do evento "Something Magic" da Sky quando mais informações forem confirmadas.