A Sky está prestes a lançar sua própria TV inteligente?

(Pocket-lint) - A Sky fará uma grande conferência de imprensa na quinta-feira, 7 de outubro, onde lançará algo "mágico" . É amplamente conhecido como o serviço Sky Q sobre banda larga - uma forma de acessar todos os programas e canais Sky, mas sem a necessidade de um satélite. No entanto, também pode haver algo mais na agenda.

Está sendo relatado que a Sky apresentará sua própria linha de TV inteligente.

Uma TV inteligente Sky Q poderia oferecer serviços Sky como parte da própria funcionalidade da TV, todos transmitidos pela Internet. Além disso, os acordos existentes com Amazon Prime Video, Netflix, Disney + e outros serviços de streaming (integrados à experiência Sky Q box) significam que a TV pode ser um pacote completo.

A Sky também teve um acordo com a LG no passado, como parceira de tecnologia de TV. Talvez as novas TVs da marca Sky pudessem romper essa parceria?

De qualquer forma, o Financial Times afirma que permitirá à Sky competir com os mesmos serviços de streaming com os quais trabalha atualmente - especialmente quando se trata de licitações para novos conteúdos.

"Estamos constantemente buscando novas tecnologias para trazer aos nossos clientes mais do conteúdo que eles amam. Não comentamos sobre rumores de produtos", disse o boradcaster em um comunicado.

Traremos mais informações sobre a preparação para o evento "mágico" em outubro .