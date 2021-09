Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky sediará um evento de lançamento na quinta-feira, 7 de outubro, onde planeja revelar algo "mágico".

O Pocket-lint estará lá, mas também pode ser transmitido online, então esperamos hospedá-lo nós mesmos para você assistir mais de perto. Pedimos à Sky para confirmar.

Há também um vídeo teaser disponível agora, que realmente não revela muito.

Nosso palpite? Achamos que será para o tão esperado e muito discutido serviço Sky Q IP no Reino Unido.

Já disponível na Alemanha e em alguns outros territórios Sky (com nomes diferentes), o Sky Q IP permitirá que todos os clientes tenham a experiência da caixa Sky Q mesmo sem uma antena parabólica.

Ele entregará conteúdo inteiramente por meio de uma conexão de internet, mas ainda pode permitir a funcionalidade do Sky Q box, como a gravação de programas - eles serão armazenados apenas na nuvem, e não na própria caixa.

Uma de nossas fontes também nos disse anteriormente que o serviço pode cair em uma única taxa de assinatura mensal, mas extras podem ser incluídos - como streams UHD, quando possível, e Sky Sports. Fomos informados de que aplicativos não Sky também estarão disponíveis por meio da caixa Sky Q IP, com Netflix, Amazon Prime Video e Disney + sendo candidatos óbvios.

É uma experiência completa do Sky Q, basicamente.

As coisas certamente parecem ter progredido desde que conversamos com o diretor de produto do grupo da empresa, Fraser Stirling, em julho de 2020. Em seguida, ele sugeriu que os planos para uma versão transmitida pela Internet do Sky Q estavam no final da lista de prioridades: "Temos tenho trabalhado nisso, [mas] serei 100 por cento honesto, é uma coisa muito poderosa ter uma plataforma híbrida como a nossa ", disse ele, referindo-se ao satélite convencional do Sky Q box e ao sistema de entrega de dados.

Parece que os planos foram acelerados novamente.