(Pocket-lint) - A Sky anunciou alguns novos recursos para o Sky Q e o aplicativo Sky Go que o acompanha.

Todas as adições ao Sky Q estão centradas na voz. Agora você pode alternar entre aplicativos usando comandos por meio do controle remoto de voz - você não precisa mais voltar para a tela inicial do Sky Q para iniciar outro aplicativo.

Por exemplo, se você estiver ouvindo música no Spotify, mas quiser assistir a algo no Netflix, basta dizer "Netflix" no controle remoto.

Agora você também pode encerrar um aplicativo e voltar para a tela inicial, apenas dizendo "casa"; ou em um canal de TV, dizendo "assistir 409" para Sky Sports (ou outra estação favorita).

Enquanto assiste à TV ao vivo, agora você pode gravar o resto de um episódio ou filme apenas dizendo "gravar" ou "gravar isso" no controle remoto.

Uma nova página de coleção para Conteúdo de áudio descritivo também foi criada. Isso também pode ser acessado por comando de voz.

O aplicativo Sky Go iOS agora tem Sky Sports Recap para acompanhar os destaques durante os jogos Premier e EFL ao vivo. Em breve também estará disponível para dispositivos Android.

A Sky adicionou a capacidade de pular anúncios no Sky Go também, e agora todos podem baixar a TV no aplicativo Sky Go para assistir sem uma conexão com a internet, não apenas os assinantes Sky Go Extra e Sky Q Multiscreen.

Finalmente, o conteúdo Sky Go agora pode ser assistido em dois dispositivos ao mesmo tempo. Os clientes Sky Go Extra e Sky Q Multiscreen ainda podem transmitir para quatro ao mesmo tempo.

Os novos recursos estão sendo lançados agora.