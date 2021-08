Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem vários serviços de streaming disponíveis nos EUA que não estão disponíveis no Reino Unido e na Europa devido a acordos de licenciamento pré-existentes e outros obstáculos. Mas, a partir de 2022, você pode riscar Paramount + dessa lista.

ViacomCBS fechou um acordo com a Sky para lançar Paramount + no Reino Unido, Áustria, Alemanha, Irlanda, Itália e Suíça no próximo ano. Embora os detalhes sobre preços e quaisquer diferenças de conteúdo em potencial ainda não tenham sido anunciados, a dupla revelou como você poderá acessar o Paramount +.

Como parte do acordo, o serviço de streaming da ViacomCBS estará disponível nas plataformas Sky (além da Sky continuar a oferecer canais de TV paga da ViacomCBS, como Comedy Central). Uma assinatura direta da Paramount + - bem como de vários pacotes - faz parte do plano, embora os detalhes sejam escassos agora. Os assinantes do Sky Cinema obterão Paramount + sem nenhum custo extra, aparentemente, mas outros clientes Sky terão que adicioná-lo às suas contas.

Lembre-se de que o Paramount + já está disponível nos EUA, Austrália, Hungria, Rússia e Oriente Médio. Mas vir para a Europa é obviamente uma grande expansão de mercado, que pode tornar a Paramount + mais um concorrente da Disney +, Netflix ou Prime Video. Pode ser a palavra-chave aqui.

Paramount + é uma nova marca do CBS All Access, um serviço de assinatura de TV ao vivo que a CBS lançou em 2014. Ele oferece propriedades da rede ViacomCBS combinada, incluindo Paramount, Nickelodeon, MTV, BET e Comedy Central.