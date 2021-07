Sky está retirando o Sky One com novos canais Showcase e Max a caminho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky está retirando o Sky One como canal em setembro, com novos canais Sky Showcase e Sky Max a caminho de substituí-los.

Sky One seguiu seu curso - a casa dos Simpsons teve suas origens em 1982, anos antes do principal lançamento da Sky TV em 1989.

O canal será substituído pelo guia Sky Showcase no Sky - a Sky diz que este é seu novo canal principal.

Como o próprio nome sugere, Showcase será um canal de compilação do que a Sky tem a oferecer, o que significa que será o melhor de canais como Sky Chrime e Sky Nature, mas também terá coisas selecionadas da Sky Sports e Sky Cinema também.

Sky Max será o "novo lar para o entretenimento de grande sucesso da Sky", incluindo Sky Originals como A Discovery of Witches e COBRA e entretenimento incluindo painéis como A League of their Own e o retorno de Never Mind The Buzzcocks. De certa forma, Max será o sucessor natural do Sky One.

A Sky também está mudando a Sky Comedy para que ostente mais programas no Reino Unido, bem como as séries americanas pelas quais é conhecida até agora.

"Nos últimos 12 meses, tornamos mais fácil para as pessoas encontrarem o que desejam assistir", disse o diretor-gerente de conteúdo da Sky, Zai Bennett.

"A partir de setembro, aqueles que procuram o melhor da Sky irão encontrá-lo no topo de seu guia de programação no Sky Showcase, enquanto Sky Max se tornará o novo lar do entretenimento de sucesso."

"Se você não tiver certeza do que assistir, o Sky Showcase fará a curadoria de alguns dos destaques de nossa programação."

Como aponta a Variety , a Sky não planeja sobreposição entre Sky Max e Sky Atlantic, com esta última ainda sendo a casa dos programas da HBO no Reino Unido até 2025. Como mencionamos antes, isso significa que o Reino Unido não terá o HBO Max antes dessa data, pois a Warner confirmou que não pode lançá-lo por causa do acordo.

Isso quase certamente significa que o acordo Sky-Warner não será renovado após essa data, embora o diretor de programas da Sky, Jamie Morris, disse à Variety que "Sky Atlantic tem tudo a ver com drama adulto, então sabemos que sempre haverá uma necessidade disso e Acho que vai continuar assim, independentemente do futuro. "