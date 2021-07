Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os proprietários do Sky Q agora podem assistir a eventos esportivos ao vivo em 4K HDR.

A partir de hoje, sexta-feira, 23 de julho, a cobertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 será apresentada em Ultra HD e HDR para proprietários de caixas Sky Q compatíveis.

Sintonize o canal Eurosport HD e aperte o botão vermelho (ou clique no pop-up) e você receberá um feed Eurosport 4K dedicado que inclui HLG HDR.

Isso incluirá a cobertura da cerimônia de abertura e mais de 200 horas de ação esportiva durante o período de 16 dias das Olimpíadas. Na verdade, o feed já está no ar há alguns dias, com o futebol feminino começando antes da abertura oficial do torneio.

Por falar em futebol, as Olimpíadas são apenas o começo das transmissões esportivas em HDR da Sky.

A partir da próxima temporada, sua cobertura ao vivo dos jogos da Premier League estará disponível em 4K HDR. Isso inclui a primeira partida da nova temporada, Brentford x Arsenal, na sexta-feira, 13 de agosto.

A cobertura HDR dos Jogos Olímpicos está incluída para todos os clientes Sky Q com uma assinatura UHD (e caixa compatível ). A cobertura HDR da Premier League requer uma assinatura Sky Sports ou Sky Sports Football.

"Trazendo HDR para o esporte ao vivo pela primeira vez significa que você pode se sentir mais perto de toda a ação dos jogos das Olimpíadas e da Premier League, com a melhor qualidade de imagem que cria a melhor experiência de visualização em casa. Para os fãs de esportes, é a segunda melhor coisa a estar no estádio ", disse o diretor de produto do grupo Sky, Fraser Stirling.