Como assistir ao British & Irish Lions contra a África do Sul na TV e online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A cada 4 anos, o melhor das equipes inglesas, irlandesas, escocesas e galesas se combinam para um tour especial como os Leões britânicos e irlandeses. A história do Lions remonta a 1888, quando a primeira turnê do British & Irish Lions foi para a Austrália e Nova Zelândia, jogando 35 jogos durante a turnê de 249 dias.

As coisas estão muito diferentes hoje em dia, mas os Leões ainda viajam, com visitas à Austrália, Nova Zelândia e África do Sul a cada 4 anos. Em 2021, a turnê segue para a África do Sul, com uma programação repleta de rubgy.

Aqui estão os jogos e onde você pode assistir a turnê British & Irish Lions na TV.

Os Leões fizeram o primeiro jogo de aquecimento em 26 de junho em Murrayfield, na Escócia, antes de seguir para a África do Sul e enfrentar o Sigma Lions em 3 de julho.

O último jogo está agendado para 7 de agosto.

Aqui está um resumo dos jogos que foram programados para a turnê:

26 de junho - Leões britânicos e irlandeses x Japão

3 de julho - Sigma Lions vs British & Irish Lions

7 de julho - Cell C Sharks vs. Lions britânicos e irlandeses

10 de julho - Vodacom Bulls vs British & Irish Lions - Adiado

- Adiado 10 de julho - Cell C Sharks vs. Lions britânicos e irlandeses

14 de julho - África do Sul A vs Leões britânicos e irlandeses

17 de julho - DHL Stormers vs British & Irish Lions

24 de julho - África do Sul x Lions britânicos e irlandeses

31 de julho - África do Sul x Leões britânicos e irlandeses

07 de agosto - África do Sul x Lions britânicos e irlandeses

A partida inicial é um aquecimento contra o Japão, disputado na Escócia, antes de uma série de jogos de aquecimento na África do Sul.

As grandes partidas-teste são as que começam em 24 de julho.

O jogo de aquecimento entre os Leões e o Japão está no Canal 4 na íntegra.

Os destaques dos jogos da turnê do British & Irish Lions estão no Canal 4 após as partidas ou no All 4 para transmitir assim que o show de destaque for transmitido.

A Sky Sports tem os direitos de transmissão dos jogos da turnê no Reino Unido, enquanto os dos Estados Unidos poderão assistir aos jogos no Peacock.

Os assinantes da Sky com acesso ao Sky Sports poderão assistir no Sky Sports Action, mas para aqueles que desejam assistir aos Leões britânicos e irlandeses jogar sem uma assinatura Sky Sports, você poderá fazê-lo através do Now (antigo Now TV) .

No agora, você precisará de uma Assinatura do Now Sports, que custará £ 9,99 por dia, ou £ 33,99 por mês, £ 25 por 3 meses para transmitir na sua TV por meio de um dispositivo compatível.

Se você quer apenas entrar no espírito das coisas, Now também se juntou a Matt Dawson, François Louw e Patrick Williams em uma série de desafios BBQ vs Braai, além de entrar em algumas peripécias de rúgbi. Você pode acompanhar a diversão nos canais sociais do Now Sport , enquanto as receitas estão no site do Now .