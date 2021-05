Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sex and the City está voltando para uma série de reunião especial, que está deixando o nome Sex and the City e recebendo o título "And Just Like That" - um dos ditados clássicos da narradora Carrie Bradshaw.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o próximo capítulo de Sex and the City, And Just Like That , incluindo quando será lançado, onde você poderá assisti-lo e onde ficar por dentro dos episódios e filmes anteriores de Sex and the City .

Embora a série de reinicialização de Sex and the City - And Just Like That - tenha sido confirmada como acontecendo, não há uma data oficial definida para seu lançamento ainda.

A produção deve começar no final da primavera, de acordo com a WarnerMedia .

Quando a série de reinicialização de Sex and the City for lançada, ela irá ao ar na HBO Max para os americanos. O serviço de streaming está absorvendo a nostalgia dos anos 90, com Friends: The Reunion também previsto para aparecer em 2021.

No Reino Unido, a HBO Max tem um contrato de programação com a Sky , o que significa que And Just Like That provavelmente será exibido na Sky Atlantic.

Haverá 10 episódios do reboot de Sex and the City, And Just Like That. Os episódios terão 30 minutos cada, como os episódios originais de Sex and the City.

Esses 10 episódios se somarão aos 94 episódios de seis temporadas de Sex and the City que duraram até 2004. Também há dois filmes.

O programa de revivificação de Sex and the City And Just Like That terá como foco Carrie, Charlottle e Miranda - Samantha não está nele - navegando pela vida e pela amizade na casa dos 50 anos, 20 anos depois de fazerem o mesmo aos 30 anos durante o período inicial seis temporadas do show.

WarnerMedia disse em um comunicado sobre o show: "A nova série Max Original é baseada no livro, Sex and the City, de Candice Bushnell e na série de TV original criada por Darren Star. A série seguirá Carrie, Miranda e Charlotte enquanto navegam na jornada da complicada realidade da vida e da amizade aos 30 anos para a realidade ainda mais complicada da vida e da amizade aos 50 anos. "

Sobre a ausência de Samantha Jones, a TV Line disse que Casey Bloys, diretor de conteúdo da HBO Max, disse: "[EP Sarah Jessica Parker e King] estão tentando contar uma história honesta sobre ser uma mulher na casa dos 50 anos em Nova York. todos deveriam parecer orgânicos, e os amigos que você tem aos 30, podem não ter aos 50. "

Sarah Aubrey, chefe de conteúdo original da HBO Max, disse : "Eu cresci com esses personagens e mal posso esperar para ver como a história deles evoluiu neste novo capítulo, com a honestidade, pungência, humor e a cidade amada que sempre os definiu. "

Embora não haja um trailer oficial ainda, Sarah Jessica Parker compartilhou um teaser no Instagram, embora não dê muita informação, exceto dizendo "a história continua ...".

Veja esta postagem no Instagram Uma postagem compartilhada por SJP (@sarahjessicaparker)

Porém, apenas parte da história continuará, enquanto Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) e Kristin Davis (Charlotte York) confirmaram que retornarão para o reboot de Sex and the City, Kim Cattrall (Samantha Jones) não vai voltar. Há rumores de que o primeiro episódio abordará a ausência de Jones.

Existem rumores de que haverá vários novos personagens - de acordo com a TV Line - e também há algumas conversas sobre Jennifer Hudson voltando como Louise de St. Louis.

O diretor de conteúdo da HBO Max, Casey Bloys, disse anteriormente que Sarah Jessica Parker e Michael Patrick King "não queriam contar uma história com escritores totalmente brancos ou um elenco totalmente branco" porque "não reflete Nova York. Então eles estão sendo muito, muito conscientes sobre a compreensão de que Nova York deve refletir a maneira como Nova York é hoje. "

São 94 episódios ao longo de seis temporadas de Sex and the City para colocar em dia se você quiser refrescar sua memória antes de reiniciar And Just Like That. Há também dois filmes, Sex and the City e Sex and the City 2.

No Reino Unido, você pode transmitir todos os 94 episódios de Sex and the City on Sky On Demand e Now. Se você não tem uma assinatura Now ou Sky , pode comprar todas as seis temporadas na Apple TV , Amazon Prime Video, Google Play, Rakuten TV ou Chili.

Nos Estados Unidos, todos os 94 episódios estão disponíveis para atualização através da HBO Max, se você tiver uma assinatura. Com uma assinatura HBO Max, você também pode acessar o Canal HBO através do Prime Video.

Para os filmes, o primeiro filme não está disponível para transmissão gratuita no Reino Unido. Embora você possa comprá-lo ou alugá-lo na Apple TV, Amazon Prime e outros. No entanto, o filme Sex and the City 2 está disponível para transmissão na Netflix.

Nos Estados Unidos, os dois filmes estão disponíveis na HBO Max.

Escrito por Britta O'Boyle.