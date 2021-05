Sky Q adquire app Peloton para adicionar ao alinhamento de fitness

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Peloton foi adicionado à gama de aplicativos de fitness disponíveis no Sky Q.

O aplicativo de assinatura paga oferece o conjunto de exercícios Peloton que podem ser realizados sem a necessidade de uma bicicleta ergométrica ou esteira conectada.

Existem exercícios para treinamento de força, ioga, cardio, pilates e muito mais. Eles estão todos disponíveis sob demanda e vêm com motivação em tempo real e listas de reprodução selecionadas de artistas musicais. Eles podem ser filtrados por tipo de classe, duração e até mesmo gênero musical.

O aplicativo vem com uma avaliação gratuita de 30 dias e, posteriormente, custa £ 12,99 por mês. O plano Peloton Digital Membership também pode ser usado com dispositivos móveis.

Os membros existentes do Peloton - seja digital ou acesso total (o plano premium para o equipamento do Peloton) - podem se inscrever no aplicativo Sky Q e começar imediatamente.

"Estamos entusiasmados com o lançamento do Peloton App no Sky Q. O Peloton App foi lançado em 2018 e estamos continuamente introduzindo novos recursos e formas de acessar nosso conteúdo ao longo do tempo. Nosso último lançamento no Sky Q torna nosso conteúdo ainda mais acessível ", disse o diretor administrativo da Peloton, Kevin Cornils.

Além de encontrá-lo no sistema de menus, você pode abrir o aplicativo Peloton usando o controle remoto de voz Sky Q e apenas dizer "Peloton". Você também pode ver toda a gama de serviços de fitness do Sky Q apenas dizendo "fitness".

Escrito por Rik Henderson.