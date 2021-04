Sky Q apresenta alguns comandos de voz do Line of Duty para que você possa agir como se fosse parte do AC-12

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky introduziu comandos de voz especialmente para fãs da série Line of Duty da BBC.

Os comandos em si não fazem muita coisa, já que eles apenas o levarão aos episódios mais recentes da série icônica, mas se você estiver em um dos melhores dramas policiais britânicos de todos os tempos, você estará bastante interessado em apresentá-los vá de qualquer maneira.

Você pode dizer o seguinte em seu controle remoto de voz Sky Q: Quem é H ?, Mãe de Deus, Cumprimos nosso dever com a letra da lei e agora estamos sugando diesel. Infelizmente não há inclusão da linha icônica do último fim de semana do Superintendente Ted Hastings - "Jesus, Maria e José e o burro pequenino, podemos apenas mover essa coisa antes que nos leve a uma curva sangrenta".

A pesquisa por voz se tornou muito mais um foco para o Sky Q nos últimos dois anos e agora é mais fácil do que nunca pesquisar com sua voz. Você também pode dizer "O que devo assistir?" em seu controle remoto de voz Sky Q para ver novos episódios de seus favoritos e gravações. Você também receberá recomendações personalizadas com base em seu histórico de exibições e programas em alta no momento.

A série 6 do Line of Duty termina neste domingo às 21h no BBC One e no iPlayer da BBC.

Escrito por Dan Grabham.