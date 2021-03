Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky está atualmente lançando atualizações para o Sky Q e seu aplicativo Sky Go para celular que adicionam muitos recursos novos.

Para começar, as caixas Sky Q ganham integração com a interface do usuário para Disney + .

Como no Netflix, toda a gama de conteúdo Disney + agora aparecerá em toda a experiência Sky Q para assinantes do serviço de streaming. Isso inclui pesquisa por voz e texto, para que você possa encontrar programas e filmes Disney + e Star on Disney + sem ter que acessar o aplicativo dedicado.

Uma vez clicado, um programa ou filme será aberto instantaneamente no aplicativo e reproduzido.

Outras adições ao Sky Q incluem uma nova barra de voz na parte superior esquerda da tela (em vez da parte inferior, como antes) e maiores recursos de acessibilidade. A orientação por voz foi adicionada para ajudar as pessoas com dificuldades de visão. Ele fala em voz alta o sistema de menu e os nomes do conteúdo para ajudá-los a navegar no sistema.

Um modo de alto contraste também foi adicionado, para tornar a experiência mais distinta visualmente. E, uma zona de Língua de Sinais Britânica (BSL) foi adicionada, que reúne todos os shows que apresentam essa linguagem de sinais. Isso torna muito mais fácil para aqueles com dificuldades de escuta encontrar conteúdo relevante em um só lugar.

O aplicativo Sky Go foi aprimorado para incluir recursos de experiência semelhantes às caixas Sky Q. Um trilho de observação contínua torna a retomada de onde você parou - no aplicativo ou no Sky Q - muito mais fácil. Também há novos canais Sky e trilhos de navegação por categoria na tela inicial.

Sky Go também tem seu próprio widget iOS para colocar na tela do seu dispositivo - disponível através da barra de widgets do iOS ou iPadOS. O widget pode ser configurado em vários tamanhos e alterado para mostrar as principais opções do Sky para você ou o conteúdo que você já começou e pode continuar assistindo.

"Hoje é outro grande momento para Sky Q, à medida que lançamos novos recursos de voz emocionantes", disse o diretor de produto do grupo Sky, Fraser Stirling.

"Integrar Disney + à busca por voz significa que agora é muito mais fácil encontrar mais coisas que você ama. E, adicionar orientação por voz à nossa forte oferta de acessibilidade ajuda a criar uma experiência melhor para todos os clientes Sky Q."

Escrito por Rik Henderson.