Como assistir a Liga da Justiça de Zack Snyder e o que esperar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A tão esperada versão de Zack Snyder da Liga da Justiça está quase chegando e você sem dúvida vai querer saber como pode vê-la desde o primeiro dia.

Demorou um pouco e cerca de US $ 70 milhões em refilmagens e novas edições, mas Snyder finalmente percebeu sua visão original.

Então, aqui estão as maneiras de assisti-lo no Reino Unido e nos Estados Unidos a partir da data de lançamento, quinta-feira, 18 de março de 2021, junto com um pouco de explicação de por que ele existe.

A Sky exibirá o corte de Zack Syder no Sky Cinema no Reino Unido. Isso significa que os clientes Sky Q e Now com uma assinatura Sky Cinema poderão assisti-lo em um dos vários canais ou sob demanda.

Estará disponível a partir de 18 de março de 2021.

O próprio serviço de streaming da Warner, HBO Max , hospedará o filme nos Estados Unidos. Ele estará disponível para transmissão em sua totalidade a partir de 18 de março de 2021.

Qualquer pessoa que já viu o lançamento teatral de Liga da Justiça em 2017 sabe que, embora seja um filme de ação aceitável, não se compara a nenhum dos filmes dos Vingadores.

E, embora tenha 120 minutos de duração, parece agitado em alguns lugares e largo em outros. Em suma, parece que falta algo e os personagens muitas vezes parecem subexplorados e bidimensionais.

Isso pode ser atribuído principalmente ao fato de que o diretor Snyder teve que deixar o projeto no meio do caminho devido a uma tragédia familiar. Ele foi substituído por Joss Whedon (Os Vingadores, Vingadores: Idade de Ultron), mas ele foi posteriormente prejudicado pela recusa da Warner em mudar a data de lançamento. O estúdio também exigia que atingisse o máximo de duas horas.

Essas nunca são ótimas condições para realizar a visão de um diretor e o resultado final certamente pareceu apressado e incompleto.

Antes de Whedon ser contratado, Synder havia criado sua própria versão do filme, sem efeitos e outros toques finais. E, em 2019, algumas estrelas do cinema fizeram campanha para que esse corte fosse finalizado e visto. Uma petição com mais de 180.000 assinaturas também foi entregue à Warner para exigir que o corte do Synder fosse lançado. Agora, em 2021, foi.

A nova versão tem o dobro da duração da edição teatral - com 242 minutos de duração. Melhor arranjar um grande tubo de pipoca extra.

Ele também apresenta muitas cenas de refilmagem, novos personagens e um final diferente. Nenhuma das filmagens de Whedon chegou à versão final de Synder.

Os críticos, em geral, têm se entusiasmado com a Liga da Justiça de Zack Snyder - uma mudança marcante para um filme que recebeu 40% do Rotten Tomatoes originalmente. O novo corte recebeu, até agora, 78 por cento apenas dos críticos .

Escrito por Rik Henderson.