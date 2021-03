Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky deu um grande golpe ao garantir os direitos do Reino Unido para a próxima versão de Zack Snyder da Liga da Justiça. E, em vez de torná-lo um filme pago premium na Sky Store, ele estará disponível para todos os assinantes do Sky Cinema na Sky Q e Now TV .

Ele chegará ao serviço em 18 de março de 2021.

A tão anunciada nova versão do filme estará disponível na HBO Max nos Estados Unidos - embora parte dela já tenha sido acidentalmente exibida no lugar do novo filme de Tom e Jerry. A Sky tem um contrato de exclusividade de longa data com a HBO da Warner, o que resulta em programas como Game of Thrones e Westworld no Sky Atlantic, e isso claramente ajudou a garantir o "Snyder Cut".

Justice League foi originalmente lançado em 2017 para resposta crítica mista. No entanto, seu diretor, Zack Snyder, teria ficado insatisfeito com a edição teatral. Ele decidiu que queria fazer uma versão do diretor do filme, que é a nova versão que vem na próxima semana.

Aproximadamente US $ 70 milhões foram gastos na "restauração", incluindo novo material, efeitos especiais e trilha sonora.

Certifique-se de reservar um fim de semana para assisti-lo, pois o filme finalizado tem um tempo de execução de 242 minutos.

Escrito por Rik Henderson.