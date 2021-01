Os clientes VIP Sky do Reino Unido recebem brindes de bloqueio, incluindo acesso gratuito ao Fiit, filmes semanais e aulas em casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky UK introduziu um monte de brindes de bloqueio para clientes Sky VIP, que permanecem livres para entrar. Individualmente, os itens não mudam o jogo, mas tudo isso resulta em um bom pacote de extras.

Em primeiro lugar, existe um passe de 30 dias para a aplicação Fiit para que possa treinar em casa. Depois, há acesso a uma seleção com curadoria de vídeos educacionais por meio do aplicativo Highbrow. Há acesso gratuito e ilimitado no Sky Q até 31 de março e os vídeos estão disponíveis para até 11 anos.

A Sky também está disponibilizando um filme Sky Original todas as segundas-feiras à noite no Sky Cinema, incluindo exibições especiais de Partitura Final (1º de fevereiro às 21h), Monster Family (8 de fevereiro às 18h) e Four Kids and IT (15 de fevereiro às 18h). Eles estarão disponíveis no Sky One e cada filme será repetido no fim de semana seguinte.

E, como informamos anteriormente , há um ano de acesso gratuito ao serviço de streaming Discovery +.

Finalmente, há também um workshop de modelagem Aardman Morph, além de um questionário com o tema Harry Potter para quando as coisas ficarem um pouco iguais.

Você pode se associar ao Sky VIP por meio do aplicativo My Sky se ainda não for um membro. Novos clientes Sky são inscritos automaticamente, portanto, você não precisa fazer nada se tiver ingressado recentemente na Sky.

Escrito por Dan Grabham.