Sky Q recebe BBC Sounds, continuando a rápida expansão do aplicativo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky continuou sua rápida expansão de aplicativos suportados no Sky Q adicionando sons da BBC.

O aplicativo de streaming de áudio é gratuito e oferece uma enorme coleção de podcasts, transmissões de rádio e mixagens musicais. Ele está disponível em várias plataformas, incluindo celular, e agora pode ser acessado por meio da seção de aplicativos da experiência do usuário Sky Q. Você precisará de uma conta gratuita da BBC para fazer login.

Os proprietários do Sky Q também podem usar seus controles remotos de voz para abrir o aplicativo BBC Sounds - basta dizer "Launch BBC Sounds" no controle remoto com o botão de voz pressionado.

"Em 2020, trouxemos uma gama de aplicativos para Sky Q, incluindo Disney +, Discovery + e Amazon Prime Video, então estou muito feliz em dar o pontapé inicial no novo ano adicionando o brilhante aplicativo BBC Sounds ao mix do Sky Q", disse o chefe da Sky diretor de negócios, Patrick Behar.

"Sabemos o valor que nossos clientes atribuem ao conteúdo da BBC, então é ótimo que eles possam acessar o melhor da música, rádio e podcasts junto com sua TV favorita, em um só lugar, com facilidade."

Sky Q agora tem uma seleção saudável de aplicativos e serviços disponíveis na plataforma, incluindo Netflix e os já mencionados Disney + e Amazon Prime Video. Alguns oferecem streaming de 4K HDR.

Escrito por Rik Henderson.