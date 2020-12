O Amazon Prime Video finalmente chega ao Sky Q - e agora a TV chega ao Fire TV também

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sky e Amazon assinaram um acordo que fará com que o Amazon Prime comece a ser lançado em caixas Sky Q a partir de hoje. Reciprocamente, o app Now TV da Sky também aparecerá em dispositivos Fire TV a partir de hoje.

Ambos os aplicativos eram muito esperados, de fato, a equipe do Pocket-lint estava discutindo recentemente como a falta do Prime Video era negativa em termos da ambição do Sky Q de ser um destino de TV completo.

O negócio é pan-europeu, então Prime Video chegará a dispositivos Sky Q no Reino Unido, Irlanda, Itália, Alemanha a partir de hoje, dispositivos Sky Ticket (o equivalente alemão da Now TV), dispositivos Now TV no Reino Unido, Irlanda e Itália e o serviço de vídeo sobre IP Sky X na Áustria.

"Os clientes Sky Q estão recebendo um presente de Natal antecipado em suas caixas este ano na forma do Amazon Prime Video", disse o chefe da Sky, Stephen van Rooyen. "Os programas de TV, filmes e muito mais do Amazon Prime Video ficarão ao lado do Sky Originals e do Netflix, bem como de aplicativos como Disney +, BBC iPlayer, Fiit e muito mais. Isso tornará ainda mais fácil para você acessar tudo que você ama, em um só lugar . "

Agora a TV será lançada hoje no Reino Unido na geração atual de Fire TV Sticks, incluindo Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (3ª e 4ª gerações) e Fire TV Stick 4K. Outros dispositivos terão suporte a partir do início de 2021, ponto em que o aplicativo também será lançado na Irlanda, Alemanha (Sky Ticket), bem como na Itália, além do Reino Unido.

“Ficou ainda mais fácil para os clientes desfrutar do melhor entretenimento em dispositivos Fire TV”, disse Emma Gilmartin, chefe da Fire TV, Europa. “Com o lançamento do Now TV em nossos dispositivos Fire TV, estamos empolgados em trazer o as séries de TV, filmes e esportes mais comentados e premiados, todos na experiência fácil e intuitiva da Fire TV. ”

Ambos os lados parecem muito felizes com o anúncio, assim como o vice-presidente da Prime Video, Jay Marine, que afirma muito bem que o anúncio está no momento ideal para a série anual de jogos da Premier League da Prime Video .

"É o momento perfeito para os clientes da Sky acompanharem nossos premiados programas de TV, filmes e esportes ao vivo Prime Video, incluindo as transmissões ao vivo exclusivas da Prime Video de mais de 20 jogos da Premier League inglesa em dezembro. Além disso, com o Now TV lançando fogo TV - os clientes no Reino Unido nunca estiveram tão bem quando se trata de escolher o que assistir, independentemente de como estão assistindo. "

Escrito por Dan Grabham.