O aplicativo Discovery + é lançado no Sky Q, gratuito por 12 meses

(Pocket-lint) - Discovery + é o novo lar de conteúdo sob demanda do Discovery, agora ao vivo no Reino Unido.,

O aplicativo está disponível sem custo extra para assinantes Sky Q existentes por 12 meses, embora não haja nenhuma indicação do que aconteceria no final desse período - presumivelmente, terminará como um add-on para sua assinatura existente.

Há conteúdo original disponível no serviço - 80 horas de programas Discovery + exclusivos, incluindo Joe Exotic: Tigers, Lies & Cover Up, Chasing Ocean Giants, Salvage Hunters e 90 Day Fiancé. O serviço oferecerá conjuntos de caixas e estreias contínuas, bem como todo o conteúdo que você pode obter do Discovery, TLC, Quest, Food Network, Animal Planet, DMax, Discovery Science, Discovery History e muito mais.

Para começar, você pode dizer “get discovery plus” em seu controle remoto de voz Sky Q ou simplesmente ir para a tela de aplicativos, onde ficará ao lado do YouTube, BBC iPlayer, Disney +, Netflix, Fiit e outros. Quando você se inscreve no discovery + através do Sky, você precisa ativar sua conta online através do site do Discovery e entrar com o seu Sky ID para conectá-lo a uma conta do Discovery (sim, você precisa criar outra senha).

Você pode assistir o conteúdo do Discovery + em todas as suas caixas Sky Q, incluindo miniboxes.

Escrito por Dan Grabham.