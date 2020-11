Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O lançamento de HDR da Sky continua acelerado com a confirmação de que pelo menos 40 filmes Sky Cinema estarão disponíveis em 4K HDR no Sky Q a tempo para o Natal.

Além disso, será mais fácil identificar quais estão disponíveis com tecnologia de alta faixa dinâmica graças a um novo identificador "HDR" na página inicial de cada filme ou programa de TV. Ele aparecerá se uma caixa Sky Q for compatível com HDR, assim como a TV.

Os filmes 4K HDR aparecerão em caixas Sky Q elegíveis a partir de 9 de dezembro. Os clientes também precisam de uma assinatura do Sky Cinema, é claro.

A próxima programação inclui a trilogia De Volta para o Futuro, Le Mans 66, todos os oito filmes de Harry Potter e a estreia de Bad Boys For Life.

As novas séries de TV em HDR incluem o final de Tin Star, Gangs of London e Chernobyl.

Sky também disse ao Pocket-lint que os futuros filmes da Sky Store estarão disponíveis em HDR, e a cobertura esportiva se estenderá até a temporada 2020/21 da Premier League.

Outras adições à experiência Sky Q incluem proteção contra intempéries, por meio da qual os usuários podem continuar a ver o conteúdo atualizado e sob demanda, mesmo se atualmente não houver sinal de satélite devido ao mau tempo. A pesquisa por voz adiciona novos comandos, como "o que devo assistir?" que abre uma página com base em seus favoritos, programas vistos recentemente e programas recomendados. E, os pais poderão colocar aplicativos individuais atrás de um PIN para evitar qualquer acesso impróprio.

Sky Go também será aprimorado, com novos curtas em vários esportes, incluindo futebol, F1, golfe, críquete e boxe. E, haverá acesso aos canais de botão vermelho Sky Sports.

"Continuamos adicionando novos recursos ao Sky Q e Sky Go, com atualizações quase todas as semanas, para que suas experiências com a Sky TV continuem cada vez melhores", disse o diretor de produto do grupo Sky, Fraser Stirling.

"Você pode assistir a mais TV e filmes em impressionante qualidade de imagem HDR, tornar-se pessoal com a pesquisa por voz, desfrutar de mais ação esportiva em qualquer lugar com Sky Go e encontrar mais do que você ama com nossa página inicial simples."

Escrito por Rik Henderson.