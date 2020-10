Sky Q agora tem Netflix em HDR, com a promessa de ainda mais conteúdo HDR em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de uma longa espera, a Sky finalmente lançou o High Dynamic Range ( HDR ) para programas selecionados em sua plataforma Sky Q e a emissora agora anunciou suporte para HDR na Netflix também.

O Netflix HDR será lançado para os clientes Sky a partir de hoje e estará disponível para todos em meados de novembro.

Para obter HDR no Sky Q, você precisa de uma TV HDR e uma caixa Sky Q pronta para HDR, além de uma assinatura compatível com Ultra HD. Para obter o Netflix em HDR, você precisará do Netflix Premium.

A Sky começou a fornecer conteúdo HDR em maio via Sky Originals - programas da própria Sky. Sky agora diz que haverá ainda mais desses programas nos próximos meses, incluindo Patrick Melrose e Code 404, além de Sky Nature mostra Americas Wild Border e A Bees Diary em novembro.

HDR também está disponível em alguns filmes e programas Disney + em HDR - é claro, você precisará de uma assinatura Disney + separada para isso.

Para assistir Disney + HDR no Sky Q, você precisará de uma assinatura Disney +

A previsão é que a Sky Cinema comece a exibir filmes HDR no final do ano. The Secret Garden será o primeiro filme original da Sky Cinema disponível em HDR, diz a empresa.

O esporte em HDR também chegará em 2021 - provavelmente começando com as Olimpíadas de Tóquio via BBC iPlayer.

