Sky Q obtém o aplicativo Fiit para ajudá-lo a se exercitar em casa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky adicionou o aplicativo Fiit disponível em seus aparelhos UK Sky Q para ajudar os clientes a se exercitarem em casa.

Fiit oferece mais de 600 aulas de ginástica sob demanda e está disponível em várias plataformas, incluindo Android e iOS. Sua adição à linha de aplicativos Sky Q representa o primeiro vínculo com uma plataforma de TV do Reino Unido.

As aulas Fiit são criadas e conduzidas pelos 35 treinadores do serviço e estão disponíveis para navegar pelos tipos de estúdio - cardio, força e rebulance - ou por meio de treinadores individuais.

O serviço está disponível por meio de assinatura, ao preço de £ 20 por mês, £ 45 por três meses ou £ 120 por um ano inteiro. No entanto, os clientes Sky Q podem acessar 24 aulas gratuitas, enquanto os membros Sky VIP terão 30 dias de assinatura grátis.

Sky VIP é um serviço gratuito para todos os clientes Sky .

"Com o Fiit on Sky Q, estamos tornando mais fácil para as pessoas aproveitarem sua jornada de fitness em casa. Esta é apenas a primeira experiência de fitness a vir para a plataforma, refletindo a importância do Sky Q para a vida doméstica", disse o grupo de Sky diretor de produtos, Fraser Stirling.

"A experiência na TV agora envolve muito mais do que nosso programa ou filme favorito, é como ouvimos música, é sobre educação, jogos, saúde e bem-estar e muito mais."

Escrito por Rik Henderson.