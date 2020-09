As caixas Sky Q de 2 TB agora também podem obter upgrade de HDR, custarão £ 50

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os clientes Sky com caixas Sky Q de 2 TB com o número do modelo 32B0xx agora podem se inscrever para uma atualização para um modelo HDR.

O esquema - introduzido depois que a Sky lançou seu serviço HDR - já estava em vigor para clientes que não tinham decodificadores de 1 TB compatíveis, mas agora todas as caixas Sky Q não HDR podem ser trocadas.

No entanto, existem algumas ressalvas. Para começar, a atualização vai custar £ 50 "taxa de configuração". E você perderá todas as suas gravações armazenadas na caixa existente - sobre as quais você pode ler tudo aqui .

Ainda assim, aqueles que procuram obter a melhor experiência de seu serviço Sky Q com certeza ficarão tentados.

Existem oito programas ou séries disponíveis para assistir em 4K HDR na Sky agora, com mais dois a serem lançados neste mês, setembro. Os destaques incluem toda a segunda série de Brassic, Save Me Too, e os documentários sobre a natureza, Gangs of Lemur Island e Pridelands: Wilderness Reborn.

Você pode ver todos os programas de apoio aqui: Todos os programas Sky Q atualmente disponíveis em 4K HDR .

Os filmes do Sky Cinema começarão a adotar o HDR a partir do Natal, enquanto o esporte ao vivo em HDR deve começar com as Olimpíadas no próximo ano.

A Sky apresentará em breve o HDR em seu aplicativo e serviço Netflix - ele já está disponível no Disney +.

Para se inscrever para uma caixa Sky Q 2TB HDR, vá para o endereço da web dedicado aqui .

Escrito por Rik Henderson.