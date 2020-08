Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky adicionou HDR a uma seleção de suas caixas Sky Q em maio de 2020, com o lançamento de três programas da natureza.

Desde então, outras séries de TV originais da Sky começaram a aparecer no formato HLG - o padrão HDR escolhido para as emissoras. Outros também estarão disponíveis em breve.

Aqui está uma lista de todos os programas Sky Q 4K HDR atualmente disponíveis na plataforma ou iminentes, incluindo disponibilidade quando aplicável.

Além disso, se você quiser descobrir se sua caixa Sky Q está pronta para HDR, acesse nosso recurso aqui: Como assistir HDR no Sky Q e verifique se sua caixa é compatível . Ou você pode descobrir como fazer o upgrade do seu próprio aparelho, se não estiver na lista de dispositivos compatíveis.

Natureza do céu: Gangs of Lemur Island

Natureza do céu: resgate da vida selvagem no Malawi

Sky Nature: Pridelands: Wilderness Reborn

Natureza do céu: contos selvagens da fazenda

Sky originais: A Discovery of Witches (a partir de setembro)

Sky originais: Brassic 2 (do final de setembro)

Sky originais: Britannia II

Originais Sky: à prova de balas 2 (a partir de 13 de agosto)

Sky originais: Cobra

Sky originais: Save Me Too (do final de agosto)

Dizem que os filmes HDR Sky Cinema chegam na época do Natal, enquanto as transmissões esportivas ao vivo devem começar com as Olimpíadas de Tóquio em 2021 (por meio da cobertura iPlayer da BBC).

Escrito por Rik Henderson.