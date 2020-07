Atualização Sky Q de julho de 2020: o que há de novo na maior atualização de recursos desde o lançamento?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky começou a lançar sua "maior atualização de recursos" para o Sky Q desde o seu lançamento em 2016.

Com isso, a interface do usuário recebe uma grande reformulação, cada programa de TV recebe um novo "centro de exibição" e a descoberta de voz se torna mais intuitiva.

Além disso, o aplicativo Disney + finalmente recebe suporte para HDR, e até a entrega de atualizações mudará daqui para frente.

Aqui estão as principais alterações e novos recursos que você pode encontrar na atualização do recurso Sky Q de julho de 2020.

Que coisas legais a sua caixa Sky Q pode fazer agora?

A principal mudança estética ocorre através do que Sky denomina "visão expandida". Basicamente, ele se livra da caixa de TV ao vivo picture-in-picture quando você rola em uma área específica, para lhe dar mais visibilidade e, portanto, mais opções para programas, jogos ou aplicativos começarem em seguida.

A barra de menus estática desaparece completamente até você rolar para a esquerda novamente

Cada programa de TV ou filme agora possui seu próprio "centro de exibição", onde as informações são mais facilmente encontradas, incluindo o acesso a cada temporada (se houver mais de uma) e os diferentes episódios, em um sistema de guias mais claro.

Todas as estações, episódios, gravações, links sob demanda e horários de transmissão estão juntos em uma página pela primeira vez.

Assim como as novas guias de navegação, o show center agora inclui botões inteligentes. São botões grandes e clicáveis que podem levá-lo ao próximo episódio, por exemplo, instantaneamente sem precisar rolar para baixo e encontrá-lo.

Os botões também são contextuais. Por exemplo, se você estiver participando do episódio 2 do Brassic, precisará parar no meio do caminho, será exibido "Continue S2, ep2". Se você terminou o episódio, será exibido "Assista S2, ep3".

Os fãs de esportes têm um prazer, pois não precisam mais percorrer menus ou o EPG apenas para encontrar ação ao vivo. Há um novo local de parada para o esporte na forma do Sports Center.

Além de oferecer programação em destaque no centro - como a última partida da Premier League -, possui uma barra de todos os canais de esportes diferentes, incluindo o BT Sports, e o que eles estão transmitindo atualmente. Dessa forma, você pode simplesmente pular para o canal desejado, sem precisar procurar por ele.

Além disso, o centro esportivo hospedará conteúdo de outros serviços, como o YouTube, e extrai dados de fontes externas, para que você possa verificar os tablets da liga, por exemplo, diretamente de sua própria experiência com o Sky Q.

A voz melhorou bastante ultimamente, com o Sky Q adotando um sistema que foi desenvolvido pela Comcast por muitos anos. Isso permite um controle mais intuitivo do que antes, com temas e gêneros também sendo entendidos. E, os resultados Sky Cinema e Sky Store são incluídos juntos pela primeira vez.

Você poderia dizer "thrillers with Tom Cruise" ou "comédias estreladas por Will Ferrell", por exemplo. Temas de entretenimento também serão adicionados posteriormente, incluindo coisas como "Halloween" e "Natal".

A Sky será uma grande área de expansão, fomos informados pela Sky, e esse é um dos motivos pelos quais o mais recente controle remoto de voz coloca o botão na frente e no centro (e não na lateral, como antes).

Finalmente, o Disney + recebe suporte HDR. Se sua caixa Sky Q estiver pronta para HDR , juntamente com sua TV, você poderá assistir a programas como The Mandalorian no padrão HLG de HDR a partir de agora.

Novo conteúdo HDR também chegará ao Sky Q nos próximos meses. A Netflix ganhará HDR "nos próximos dois meses". E alguns shows feitos em HDR, incluindo Gangs of London e Brassic, serão adicionados à plataforma.

Há esperança de que o futebol da Premier League seja habilitado para HDR mais cedo ou mais tarde, mas atualmente a Sky se comprometerá com 2021 e as Olimpíadas para o esporte ao vivo confirmado no formato.

A Pocket-lint aprendeu que a Sky planeja adicionar quatro novos aplicativos à plataforma, com mais coisas por vir.

A empresa não quer que o Sky Q se torne apenas uma loja de aplicativos. Ele está olhando apenas para aplicativos que adicionam conteúdo - vídeo, música ou jogos - que aumentam a quantidade de entretenimento disponível.

O novo software do sistema permite isso, para que novos aplicativos possam ser adicionados regularmente sem a necessidade de grandes atualizações no futuro.

Outra grande mudança que é menos perceptível, mas não menos importante, é a maneira como a Sky reconstruiu o back-end para permitir atualizações menores e mais regulares no futuro.

Até agora, as atualizações de recursos eram lançadas uma ou duas vezes por ano e entregues via satélite.

Agora, com o novo software do sistema, as atualizações podem ser menores em tamanho, entregues com muito mais frequência (até mais de uma vez por mês) e baixadas para sua caixa Sky Q pela Internet.

A empresa pode ser mais ágil e dinâmica ao oferecer a melhor experiência.

O que fazer se você ainda não recebeu a atualização

Há muitos outros recursos menores sendo incluídos na atualização de julho de 2020, que você pode encontrar enquanto navega na interface do usuário.

Se você ainda não possui o novo software do sistema, espera-se que a atualização leve até 12 de agosto de 2020 para chegar a todas as caixas Sky Q no Reino Unido. Todos os clientes terão o "novo visual Sky Q" até essa data.

