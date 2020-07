Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em 2017, a Sky revelou planos para introduzir uma maneira de obter a experiência de TV Sky Q sem uma antena parabólica .

Entregue inteiramente em banda larga, a nova versão do serviço continuava aparecendo nos relatórios financeiros no final do ano e durante os eventos Sky.

A Sky desde então lançou o conceito na Áustria (Sky X) e na Itália (Sky via Fiber), mas mais recentemente ficou em silêncio quanto aos possíveis planos do Reino Unido.

O Pocket-lint aprendeu isso porque seus planos Sky Q apenas de banda larga ficaram em segundo plano - eles ainda estão sendo considerados internamente, mas o desenvolvimento no principal serviço Sky Q por satélite tem prioridade maior.

"Estamos trabalhando nisso", explicou-nos o diretor de produtos do grupo, Fraser Stirling, durante um briefing sobre os novos recursos que chegarão ao Sky Q em julho.

"[Mas] serei 100% honesto, é uma coisa muito poderosa ter uma plataforma híbrida como a nossa."

Em vez disso, Stirling revelou que, no Reino Unido, a entrega de conteúdo por IP (Internet Protocol) será mais benéfica para a plataforma Sky Q existente da empresa no curto prazo.

"Vamos mover cada vez mais nossos serviços - como na maneira como o produto funciona - para alavancar o IP", acrescentou.

"Isso incluirá alguns canais. Você encontrará conteúdo linear, conteúdo VOD e outras experiências que serão baseadas em IP, com um backbone realmente sólido: a parte de entrega híbrida, que é satélite. parte essencial do nosso futuro por algum tempo ".

Certamente, a atualização de julho já mostra sinais de como a conectividade com a Internet beneficiará o Sky Q. Mais aplicativos estão chegando à plataforma e o HDR foi adicionado ao Disney +.

Além disso, a interface do usuário foi redesenhada e aprimorada, enquanto as sugestões de conteúdo foram refinadas no back-end para ajudá-lo a encontrar mais facilmente o que deseja assistir, dependendo da hora do dia.