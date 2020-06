Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Premier League voltou à ação ontem à noite, quarta-feira, 17 de junho, e não sem uma boa fatia de controvérsia.

Não apenas um raro deslize do Hawk-Eye resultou na falta de um objetivo claro do Sheffield United, e David Luiz, do Arsenal, marcando a ocasião com o tipo de desempenho confuso que você mais esperaria de uma comédia dos anos 70, mas a Sky Sports estreou sua FIFA Ruído da multidão de 20 motores.

Alguns aplaudiram, outros gemeram, e isso foi apenas no Twitter.

Dizer que a opinião polarizada por ruído é um eufemismo. O Twitterverse entrou em overdrive , com alguns reclamando que era muito repetitivo e zangado, outros que abafaram os latidos dos jogadores e gerente.

Qualquer outra pessoa acha o falso ruído da multidão @SkySports irritante com os jogos @premierleague na TV @ManCity x @Arsenal mais rápido, melhor a multidão nos estádios! - Chris Rosser (@ Chri5Rosser) 18 de junho de 2020

Os fãs das respectivas equipes da casa, Aston Villa e Manchester City, até reclamaram que as músicas estavam erradas.

Alguns nem perceberam que você podia assistir à partida sem o barulho da multidão em um canal separado: o Sky Sports Main Event estava com o barulho. A Sky Sports Premier League não. Ambos tiveram comentários.

Nós mesmos? Nós gostamos (bem, o editor associado Dan e eu gostamos). De qualquer maneira, sou um jogador ansioso do FIFA 20 , por isso estou acostumado aos fluxos e refluxos induzidos artificialmente durante uma partida, além das músicas de clubes não muito distintas em segundo plano.

Porém, havia duas áreas em que não funcionava muito bem. Primeiro, não parecia certo aplaudir e aplaudir quando Eric Garcia, do Manchester City, estava no chão recebendo tratamento para uma lesão grave. Isso é algo que a pessoa com o botão "FIFA" realmente precisa resolver.

E dois, você não poderia obter um feed Ultra HD da partida sem ele. A única opção para cobertura de ruído fora da multidão era no canal PL somente em HD.

De fato, se como nós, você testou o novo recurso de destaques do botão vermelho a qualquer momento durante uma das partidas, provavelmente também acabou sem som na apresentação UHD.

E, ao voltar para os canais Main Event ou PL, a falta de som seguiu até você reiniciar sua caixa Sky Q.

Isso aconteceu com muitas pessoas, e ficamos estranhamente satisfeitos em descobrir (pois isso significava que nossa própria instalação não estava com defeito). E, felizmente, há uma correção se isso acontecer novamente.

Você só precisa desligar a caixa do Sky Q , desconectar o cabo de força na parte traseira, esperar alguns instantes, conectá-lo novamente e aguardar a reinicialização e reinicialização. O som deve retornar à apresentação Ultra HD.

No entanto, esse é um processo demorado e provavelmente não será algo que queremos fazer durante uma partida em que tenhamos mais interesse (Everton x Liverpool no domingo, por exemplo), mas é algo a ser lembrado no intervalo, possivelmente.

Melhor ainda, a Sky terá resolvido o problema na próxima rodada de partidas. E, talvez tenha adicionado um modo "multidão em silêncio chocado" por lesões, para começar.

Caso contrário, toda a experiência do barulho da multidão pode acabar sendo um gesto tão vazio quanto os próprios estádios.

Para nós, seria uma pena, embora, ironicamente, possa ter o Twitteratti mais vocal aplaudindo das vigas.