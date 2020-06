Sky oferecerá barulho de multidão específico da equipe do jogo da EA na FIFA para o reinício da Premier League

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky anunciou que oferecerá aos espectadores a opção de barulho da multidão quando a Premier League reiniciar - mas será bastante inteligente. Ele se uniu (desculpe, trocadilhos) com a EA Sports para tirar o barulho da multidão do jogo duradouro da FIFA.

Isso significa que a Sky poderá ter um ruído de multidão específico da equipe. Obviamente, você poderá assistir aos jogos sem o barulho extra. Certos jogos estarão disponíveis em 4K através do Sky Q com Dolby Atmos como antes.

Você também poderá acompanhar os principais destaques durante as partidas ao vivo. Cada jogo terá uma linha do tempo ao vivo para que você possa ver os destaques a qualquer momento durante a partida, mesmo se você não estiver assistindo o jogo inteiro. Esse recurso é chamado Sky Sports Recap.

A Fanzone - disponível no site e no aplicativo - permitirá assistir a jogos selecionados com amigos em uma sala de vídeo, para que você possa interagir com eles enquanto assiste ao jogo na TV.

Sky mostrará 64 dos 92 próximos jogos da Premier League. 25 deles serão disponibilizados no canal Skys Pick, que também está disponível em outras plataformas, como o Freeview. Os jogos grátis incluem Everton x Liverpool no primeiro final de semana de ação.

A BT também anunciou que oferecerá ruído da multidão, bem como um recurso Watch Together usando o aplicativo BT para que você possa assistir em exibição dividida.

Você pode conferir todos os detalhes sobre o reinício da Premier League em nosso recurso principal.