Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Sky agora oferece conteúdo em HDR para assinantes Sky Q , mas apenas aqueles com uma caixa compatível podem visualizá-lo.

Você pode verificar se a sua caixa Sky é compatível no gráfico abaixo. Mas, se não, o que você faz então?

Explicamos o que você deve fazer se tiver uma caixa Sky Q não HDR e ainda quiser visualizar o conteúdo no novo formato, além de alguns dos problemas e sacrifícios que você pode enfrentar.

O conteúdo HDR da Sky requer alguns dispositivos para serem compatíveis com o formato HLG ( Hybrid Log Gamma ) de HDR: sua TV e a própria caixa.

Primeiro, você precisa verificar se a sua TV suporta HLG. A maioria das TVs 4K HDR modernas é, mas é melhor verificar o número do seu modelo com as especificações do fabricante.

Você também precisa de uma caixa Sky Q compatível. Aqui está um gráfico útil da Sky que mostra se o seu é ou não:

Para verificar qual caixa você possui, vá para Configurações> Informações do sistema> Versão do hardware no menu e verifique o número do modelo. Ele corresponderá a um dos listados acima.

Se você tiver um decodificador de sinais compatível, não há muito mais que você precisa fazer ... aproveite seu conteúdo HDR.

Se a sua caixa não for compatível, ela precisará ser substituída antes de você aproveitar os benefícios do HDR.

A Sky substituirá as caixas Sky Q de 1 TB e 2 TB que não são compatíveis com HDR (não as mini caixas Sky Q, pois não são 4K nem HDR).

Você precisa acessar sky.com/shop/pre-reg/entertainment para solicitar o upgrade. Haverá uma taxa de instalação de £ 50.

Se você é um cliente Sky + HD e deseja atualizar para o Sky Q, há uma taxa única de £ 219 para instalação de hardware.

Há uma coisa muito importante que você precisa lembrar antes de atualizar sua caixa Sky Q; você não poderá transferir suas gravações e downloads. Nem os links da sua série serão transferidos.

E, considerando que suas gravações e downloads ainda podem estar disponíveis para você depois de não estarem mais disponíveis na Sky ou quando a licença acabar, você tem que tomar uma decisão. Seus programas e filmes armazenados são mais importantes para você do que HDR ?

Em nossa opinião, pode ser uma boa coisa atualizar suas gravações de vez em quando. Temos mais de 1 TB de conteúdo armazenado em nossas caixas Sky Q que nunca vamos ver. Atualizar a caixa nos dá a oportunidade ideal para começar tudo de novo.

Uma coisa que recomendamos, no entanto, é fazer uma lista dos programas que você normalmente tem no link da série, para que você possa atualizar as gravações cronometradas na nova caixa.

Para descobrir os mais iminentes, vá para Gravações > Gerenciar > Programado . Só vai mostrar os links da série para a próxima semana de programação, mas deve ajudar pelo menos por enquanto.

Para saber mais sobre Sky Q HDR e o conteúdo disponível, verifique nosso outro guia prático: Como assistir HDR no Sky Q e verifique se sua caixa é compatível .

Além disso, a própria Sky tem detalhes sobre HDR para seu serviço Sky Q aqui .

squirrel_widget_182859

Escrito por Rik Henderson.