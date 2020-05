Sky Q adicionará HDR ao Netflix e Disney + nos "próximos meses"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora, os clientes Sky Q podem acessar algum conteúdo em HDR (HLG), desde que suas caixas sejam compatíveis .

No entanto, apenas três séries estão disponíveis no formato, retiradas dos programas que aparecem no novo canal Sky Nature.

Outras programações aparecerão no final de 2020 e a Sky Cinema incluirá uma seleção de filmes de grande sucesso em 4K HDR a tempo do Natal.

Mas e o Netflix e o Disney + ?

A Pocket-lint aprendeu que os dois aplicativos serão habilitados para HDR ainda este ano: "O HDR também será lançado em aplicativos de terceiros nos próximos meses, incluindo Disney + e Netflix", disse um porta-voz da Sky .

Essa é uma ótima notícia para os assinantes de qualquer um - além do YouTube, que também possui conteúdo HDR.

Também se entende que o BBC iPlayer será ativado por HDR, pelo menos a tempo das Olimpíadas de Tóquio no próximo ano. A Sky revelou que a primeira cobertura esportiva ao vivo a ser transmitida no Sky Q em HDR será desse evento exclusivo da BBC.

Considerando que as Olimpíadas adiadas começam na sexta-feira, 23 de julho de 2021, isso significa que a probabilidade de qualquer jogo de futebol da Premier League da próxima temporada estar disponível no HDR on Sky é muito pequena.

Enquanto isso, aqueles com caixas compatíveis podem assistir a cinco episódios de Gangs of Lemur Island, Pridelands: Wilderness renascido e cinco episódios de Malawi: Wildlife Rescue no formato de imagem aprimorado HLG .

