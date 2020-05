Como assistir HDR no Sky Q e verificar se sua caixa é compatível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky lançou finalmente o conteúdo HDR para sua caixa Sky Q. Agora você pode assistir a três documentários da natureza em 4K HDR, com mais conteúdo chegando no final do ano.

Existem algumas advertências importantes: você precisa de uma caixa Sky Q compatível para iniciantes - nem todas as caixas Sky Q poderão produzir HDR. Nem a caixa de 1 TB que não seja UHD nem as caixas UHD Sky Q mais antigas funcionarão (você pode encontrar uma lista de compatibilidade abaixo).

Você também precisará ser um assinante Sky Q UHD ou Experience.

E você precisará de uma TV compatível com a versão híbrida de log-gamma (HLG) do HDR - a maioria das TVs HDR modernas é compatível com ela, embora alguns aparelhos mais antigos talvez não.

São poucas as opções a serem marcadas (perdoe o trocadilho), mas se você tiver o kit certo, veja como assistir ao conteúdo HDR no Sky Q.

Para assistir ao conteúdo HDR na caixa Sky Q compatível (veja abaixo), você precisará de uma atualização de software que pode ter chegado automaticamente. Você saberá se sim, porque o canal Sky Nature será listado no EPG.

Se a atualização mais recente do software não foi instalada automaticamente, você pode forçar a instalação.

Basta ir para "Configurações" na página do menu (lado esquerdo).

na página do menu (lado esquerdo). Clique em "Informações do sistema" .

. Clique no botão "Atualizar" ao lado de "Versão do software" .

Se você ainda não possui o software mais recente, ele será baixado e instalado. Pode levar algum tempo, então faça uma xícara de chá - ou duas.

Para acessar um dos programas disponíveis, é melhor usar a pesquisa ou a pesquisa por voz para encontrá-los por nome:

Gangs of Lemur Island - cinco episódios de 60 minutos

- cinco episódios de 60 minutos Pridelands: Wilderness renasce - um episódio de 60 minutos

- um episódio de 60 minutos Malawi: Wildlife Rescue - cinco episódios de 60 minutos

Faça o download da versão UHD de cada programa, que não listará que também está disponível no HDR, mas, se a caixa Sky Q e a TV forem compatíveis, ele mudará automaticamente para o modo de imagem HLG HDR quando você o reproduzir.

Se o HDR não estiver sendo reproduzido na sua TV compatível, isso pode significar que a sua caixa Sky Q não é suportada.

Para verificar se está em Configurações> Informações do sistema> Versão do hardware e verifique o número do modelo.

Se for um dos seguintes, é compatível com HDR:

32B1xx - Sky Q 2TB

- Sky Q 2TB 32B203 ou 32B204 - Sky Q 1TB

ou - Sky Q 1TB 32B205 ou 32B206 - Sky Q 1TB / 2TB

No entanto, se o número do modelo começar com o seguinte, ele não suporta HDR:

32B0xx - Sky Q 2TB

- Sky Q 2TB 32C0xx - Sky Q 1TB

- Sky Q 1TB 32C1xx - Sky Q 1TB

As caixas Sky Q Mini não são compatíveis.

No futuro, a Sky adicionará outra programação no HDR.

Outros documentários da Sky Nature serão adicionados no final de 2020. Então, na época do Natal, o Sky Cinema incluirá alguns filmes de grande sucesso em 4K HDR.

Por fim, a Sky planeja permitir que o HDR (HLG) para reprodução do BBC iPlayer a tempo dos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio mostre eventos ao vivo no formato.

Também foi dito que a Netflix e a Disney + terão reprodução HDR na plataforma nos "próximos meses".

