Sky Q finalmente terá HDR na quarta-feira, 27 de maio de 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky confirmou ao Pocket-lint que as caixas Sky Q finalmente serão habilitadas para HDR a partir de quarta-feira, 27 de maio.

Uma atualização de software adicionará a capacidade de exibir conteúdo de alta faixa dinâmica (usando o padrão HLG ) em TVs compatíveis.

Ele será lançado com três documentários da natureza em HDR disponíveis sob demanda: Gangs of Lemur Island, Pridelands: Wilderness Reborn e Malawi: Wildlife Rescue.

Isso coincide com o lançamento do novo canal Sky Nature, que fornecerá shows com mais suporte no futuro.

O canal é gratuito para todos os clientes da Sky TV, embora apenas aqueles com assinaturas Sky Experience ou Ultra HD possam acessar a programação HDR.

A Sky expandirá sua oferta de HDR ao longo de 2020. Além de documentos adicionais da Sky Nature, os Sky Originals serão disponibilizados no formato para visualização sob demanda. Alguns filmes da Sky Cinema também estarão disponíveis em HDR a tempo do Natal.

As transmissões ao vivo HDR começarão com os Jogos Olímpicos de Verão de 2021, atualmente planejados para começar em 23 de julho do próximo ano, depois de terem sido adiados devido à atual crise global.

"Estamos realmente empolgados com o lançamento do HDR no Sky Q", disse o diretor de produtos da Sky, Fraser Stirling.

"Estamos começando com alguns dos nossos novos e brilhantes programas Sky Nature sob demanda, com muito mais conteúdo HDR fantástico chegando ao longo deste ano, como originais e filmes Sky, seguidos pelo esporte HDR ao vivo em 2021".

Atualmente, não há informações sobre se / quando o conteúdo do Netflix e Disney + também será ativado para HDR nas caixas Sky Q.