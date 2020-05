Sky Q adiciona jogos grátis que você pode jogar com seu controle remoto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os clientes Sky receberam um tratamento inesperado. Agora, os usuários do Sky Q podem acessar um aplicativo PlayWorks em seus dispositivos, que inclui 20 jogos gratuitos para jogar em uma TV usando apenas o controle remoto.

O PlayWorks geralmente fornece jogos interativos fáceis de jogar para plataformas de Smart TV, como os usados pela Samsung e LG. Agora você também pode jogar alguns de seus jogos nas caixas Sky Q.

Os jogos gratuitos oferecidos incluem os clássicos Tetris, Solitaire e Mah Jongg, mas títulos mais modernos, como Doodle Jump e Crossy Road.

O aplicativo está disponível na seção Aplicativos dedicados da interface do usuário do Sky Q, enquanto o controle por voz pode iniciá-lo instantaneamente - basta dizer "Open PlayWorks" usando a funcionalidade de voz do Sky Q.

A Sky adicionará uma série de outros aplicativos nos próximos meses. Os aplicativos de condicionamento físico, música e aprendizado poderão acessar a partir do sistema de menu Sky Q sem a necessidade de trocar de dispositivo.

Atualmente, ele possui uma seleção de aplicativos de streaming disponíveis, incluindo Netflix, Disney +, YouTube, Vevo e Spotify.

O aplicativo Disney + adicionará vídeo 4K em breve - durante o "verão" - com a capacidade de visualizar o conteúdo em HDR atualmente ainda planejado para o final de 2020 .