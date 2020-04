Agora você pode se inscrever no Disney + através do Sky Q

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky Q agora adicionou a capacidade de se inscrever diretamente no Disney + por meio da plataforma. Ainda lhe custará o mesmo (5,99 libras por mês), mas você poderá ver os programas na interface do guia de programas Sky Q da mesma forma que paga se assina o Netflix ou grava outros programas na sua caixa Sky.

No entanto, algumas integrações mais profundas, como a pesquisa, ainda não estão disponíveis, acrescentando à escola que o acordo Sky-Disney + não foi desenvolvido por um longo período de tempo, apesar de Sky e Disney terem um relacionamento de longo prazo existente. em torno de iniciativas como o Sky Cinema Disney. A ligação foi anunciada pela primeira vez em 3 de março.

Também não está disponível o Ultra HD no serviço - isso está chegando no verão, diz Sky. Uma próxima atualização das caixas Sky Q permitirá isso.

A Sky não fez menção ao HDR em sua declaração, mas foi adiada há muito tempo pela plataforma Sky Q e, atualmente, acredita -se que ela apareça no final de 2020.

As notícias são divulgadas três semanas após o lançamento do Disney + no Reino Unido e, se você se inscrever no Sky, ele será adicionado à sua conta da maneira usual.