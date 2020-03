Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Disney + foi lançado no Reino Unido e os clientes da Sky TV terão prazer em saber que um aplicativo está disponível nas caixas Sky Q imediatamente.

No entanto, aqueles que esperam integração total com a experiência Sky Q , de maneira semelhante à Netflix, terão que esperar um pouco mais - isso não acontecerá até o final de abril.

Ainda assim, se você quiser assistir The Mandalorian e todos os outros programas e filmes em oferta até então, o aplicativo Disney + está disponível na seção "Aplicativos" do menu Sky Q.

Você só precisa fazer login usando sua conta Disney + e pronto.

Ainda estamos aguardando detalhes completos sobre como a integração funcionará quando disponível, mas temos a confirmação de que você poderá assinar o Disney + através do próprio Sky naquele momento.

Além disso, os proprietários de dispositivos de TV do Now receberão o aplicativo dedicado "nos próximos meses"

A Disney + foi lançada no Reino Unido, Itália, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria e Suíça hoje, terça-feira, 24 de março de 2020, com o governo francês pedindo para adiar o lançamento em seu país até 7 de abril devido à crise do coronavírus.

Já está disponível nos EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Holanda.

O custo é de £ 5,99 por mês no Reino Unido, mas também há um período de avaliação gratuita de sete dias para novos assinantes.

