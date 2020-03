Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky anunciou várias medidas sendo implementadas para ajudar os clientes durante a pandemia de coronavírus COVID-19.

Os clientes da Sky Mobile recebem 10 GB de dados gratuitos em seus Piggybanks, além de sua permissão habitual; O Sky Go Extra está disponível para todos os clientes de TV para assistir a conteúdo sob demanda em três dispositivos ao mesmo tempo; e a Sky Store oferecerá lançamentos de filmes atuais para aluguel, incluindo o Trolls World Tour a partir de 6 de abril .

No entanto, uma medida específica que se destaca, especialmente para os fãs de esportes, é a capacidade de pausar uma assinatura da Sky Sports enquanto há muito poucos esportes ao vivo.

Considerando que a grande maioria dos eventos esportivos ao vivo foram adiados ou cancelados devido ao surto, talvez você não consiga ver o (s) esporte (s) pelo qual assinou a Sky Sports.

Portanto, a Sky permite que você pause sua assinatura paga gratuitamente até que o serviço normal seja retomado.

Aqui está como ...

A Sky postou a seguinte declaração em seu site:

"Embora esperemos que muitos dos eventos esportivos recentemente adiados acabem acontecendo, se você deseja interromper sua assinatura de esportes nesse meio tempo, não será cobrada uma taxa por isso ou será mantida em qualquer período de aviso prévio. Enquanto isso, continuamos a forneça conteúdo de alta qualidade em todos os nossos 11 canais de esportes ".

Assim, você pode pausar sua assinatura gratuitamente.

Para fazer isso, você deve ligar para o atendimento ao cliente no 0800 151 2747 . Verifique se você tem o número da sua conta Sky em mãos.

Infelizmente, no momento, você não pode pausar sua assinatura online - será necessário fazê-lo por telefone.

Ainda estamos esperando para saber se é possível pausar uma assinatura do BT Sport, através do Sky ou do próprio BT.

A BT confirmou que está suspendendo o faturamento de bares e clubes, mas ainda não revelou planos para consumidores domésticos.