Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky anunciou que disponibilizará uma seleção de filmes em sua Sky Store, no mesmo dia em que serão lançados nos cinemas.

A partir da turnê mundial dos Trolls da Dreamworks, em 6 de abril, você poderá alugar os filmes mais recentes no dia e na data.

Uma parceria com a NBCUniversal também inclui The Hunt, The Invisible Man e Emma. Eles também estão sendo disponibilizados na Sky Store, mesmo que só recentemente tenham chegado aos cinemas.

Como revelado ontem , a Universal Studios está lançando seus filmes cedo em plataformas digitais nos Estados Unidos para ajudar aqueles preocupados com o surto de coronavírus a vê-los sem precisar visitar um teatro. De fato, alguns podem estar doentes ou impedidos de fazê-lo de qualquer maneira.

A Sky está fazendo o mesmo no Reino Unido: "Estamos trabalhando duro na Sky para garantir que continuemos a cuidar de nossos clientes. Também estamos introduzindo algumas coisas para ajudar a tornar a vida um pouco mais fácil para quem quer que esteja em casa trabalhando, fique conectado com seus entes queridos ou mantenha a família entretida ", disse o CEO da Sky UK e Europa, Stephen van Rooyen.

Outras medidas que a Sky está adotando para facilitar um pouco a vida de seus clientes durante esses tempos incomuns incluem o Sky Go Extra gratuito para todos os clientes, para que o conteúdo possa ser assistido em três telas móveis ao mesmo tempo, chamadas gratuitas para telefones fixos do Reino Unido a qualquer hora do dia e 10 GB de dados gratuitos em Piggybanks de todos os clientes da Sky Mobile.