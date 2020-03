Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky anunciou um novo pacote de TV de entrada que lhe dará Sky Q e Netflix por £ 25 por mês.

A Sky Ultimate TV oferece a Sky Signature - sua linha de canais de entretenimento, incluindo Sky Atlantic e Sky One -, além de uma assinatura Netflix Basic por uma taxa mensal. Isso inclui apenas a programação SD.

Você pode atualizar para o Netflix Standard para HD ou o Netflix Premium por até Ultra HD por £ 6 e £ 10 por mês extra, respectivamente.

Com o complemento de £ 6 HD, você também recebe os canais HD Sky. Você precisará de uma caixa Sky Q 2TB para o complemento UHD.

A duração mínima do contrato é de 18 meses e o custo mensal sobe para £ 29 posteriormente. No entanto, você só precisa pagar £ 20 extras pela instalação do Sky Q, sem custos iniciais para a caixa.

"Com o lançamento da Sky Ultimate TV, todos os nossos clientes receberão os programas mais comentados da Sky TV e da Netflix por US $ 25 por mês imbatíveis", disse Liz Wynn, diretora administrativa da Sky TV.

A Sky também anunciou recentemente que assinou um acordo com a Disney para oferecer o novo serviço de streaming Disney + através das caixas Sky Q desde o seu lançamento em 24 de março.