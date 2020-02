Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky lançou dois pacotes de TV para clientes novos e existentes que combinam a Sky Sports e a BT Sports no mesmo plano de preços.

Anteriormente, os clientes da Sky tinham que assinar o BT Sport separadamente, com os pagamentos mensais indo diretamente para a BT, em vez de serem organizados na mesma conta da Sky.

Agora, além de pagar pelos Sky Sports e BT Sports juntos, você também pode obter ótimos descontos ao fazer os dois.

Um pacote Sky Sports e BT Sport oferece todos os canais combinados por £ 35 por mês, além de uma assinatura normal da Sky - isso representa 35% de desconto nas assinaturas independentes.

Como alternativa, os novos clientes podem optar pelos canais Sky Sports, BT Sport e Sky Entertainment em um único pacote, ao preço de 47 libras por mês - uma economia de 40% em relação à assinatura individual.

E, finalmente, os assinantes existentes da Sky Sports podem adicionar o BT Sport ao seu plano Sky por um extra de £ 25 por mês.

Você pode ver as novas ofertas aqui .

Todos os canais da BT Sport estarão disponíveis em HD como padrão e também através do aplicativo móvel Sky Go. Os clientes do Sky Q também podem pesquisar nos canais da BT Sport usando a pesquisa por voz em seus controles remotos.

"Nossos clientes sempre gostaram do esporte e estamos muito satisfeitos por poder oferecer ainda mais agora. Agora, por meio de nossa parceria com a BT e do lançamento de nossos novos pacotes esportivos, milhões de fãs podem assistir a todos os esportes que amam". disse o diretor de consumo da Sky, Lyssa McGowan.

Como parte do mesmo acordo, os clientes da BT TV agora podem acessar todos os canais da Sky Sports por meio da integração da Now TV .