Sky Q ganha Disney + em março, afirma relatório

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Sky e Disney estão à beira de um acordo para levar a Disney + à Sky Q.

A Sky tem um contrato de longa data com a Disney para apresentar grande parte de seu conteúdo de filme em um canal dedicado do Sky Cinema, mas diz-se que a nova parceria está trazendo o novo serviço de streaming e todo o seu conteúdo para as caixas Sky Q, incluindo The Mandalorian e Baby Yoda.

Além disso, afirma-se que os clientes do Sky Q poderão transmitir programas e filmes da Disney + a partir de 24 de março - a data em que o serviço também será lançado como um aplicativo independente para outros dispositivos no Reino Unido.

Parece que a integração Disney + poderia funcionar da mesma maneira que a Netflix . Isso significa que os programas serão integrados à experiência Sky Q, não apenas apresentados como um aplicativo separado na tela inicial.

O acordo foi divulgado pela primeira vez no Sunday Telegraph ontem. O jornal também escreveu que, embora a Virgin Media e a BT também possam transportar o aplicativo, os serviços rivais de TV paga não terão a capacidade de integrar a programação em suas respectivas UIs.

Além de The Mandalorian, a Disney + hospeda as versões em 4K dos filmes Star Wars e lançará várias novas séries de TV nos próximos meses, incluindo spin-offs dos Vingadores, incluindo The Falcon e The Winter Soldier.

