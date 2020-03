Disney + está chegando ao Sky Q e Now TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Disney e a Sky chegaram a um acordo no qual o Disney + será disponibilizado na Sky Q e Now TV.

O Disney + será lançado no Reino Unido em 24 de março e o serviço estará disponível na Sky nesse momento. Os grandes atrativos inicialmente serão certamente as versões Mandaloriana e 4K dos filmes Star Wars. Outras séries como High School Musical; O musical, a série e o mundo, de acordo com Jeff Goldblum, também estreará.

Embora The Simpsons não esteja na Disney + no Reino Unido, foi confirmado que permanecerá na Sky.

A notícia vem logo após o acordo da Sky em manter a Netflix na plataforma e é outro sinal de que o recém-novo proprietário da Sky, Comcast, quer manter as pessoas em seu serviço, em vez de ter que pular para outros dispositivos para acessar tipos específicos de conteúdo.

Acreditamos que, como o Netflix, o Disney + será totalmente integrado aos vários serviços Sky em vez de ser apenas um aplicativo separado.

A Sky tem sido uma parceira importante da Disney nos últimos anos, mesmo tendo um canal dedicado à Sky Cinema. Jeremy Darroch, executivo-chefe da Sky, disse: "Construímos uma forte parceria com a Disney ao longo de três décadas e estamos satisfeitos que nossos clientes no Reino Unido e na Irlanda possam continuar desfrutando de seu conteúdo de classe mundial - tudo em um só lugar. no Sky Q. "

O acordo foi divulgado pela primeira vez no Sunday Telegraph em janeiro.

Ainda não sabemos se a Virgin Media e a BTTV também poderão oferecer o serviço Disney + ou se a disponibilidade seria restringida pelo acordo com a Sky.

O analista Paolo Pescatore diz que, embora haja muita emoção pela frente do lançamento do Disney +, mantê-lo será um desafio, especialmente em um mercado de streaming fragmentado.

"[Este acordo] reforça o desejo da Sky de ser um balcão único para as famílias", diz Pescatore. "Em última análise, a chegada de outro serviço fragmenta ainda mais o mercado para os consumidores. Existem muitos serviços de streaming de vídeo que exigem muito pouco.

"Está se tornando mais importante poder acessar todos esses e futuros serviços em uma plataforma de TV. Aqui está o recurso matador, o acesso universal".

