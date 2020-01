As tintas Sky lidam com a Netflix para manter o serviço de streaming no Sky Q

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sky assinou um novo acordo com a Netflix para manter o serviço de streaming disponível na plataforma da Sky.

De acordo com uma declaração conjunta emitida pelas empresas, o acordo é "plurianual" - é um pouco estranho que uma duração mais específica não tenha sido oferecida.

Sky e Netflix trabalharam juntos nos últimos dois anos, com a Netflix disponível nas caixas Sky originalmente e em programas originais da Netflix como The Witcher, The Irishman e Sex Education na seção sob demanda da Sky. Como parte do novo acordo, a Sky diz que você poderá se inscrever no Netflix diretamente da sua caixa Sky Q (da qual agora existe uma versão mais barata ).

A posição das empresas mudou nos últimos dois anos - a Netflix é sem dúvida uma proposta mais convincente do que nunca, enquanto a Sky teve uma mudança de propriedade. A emissora agora pertence à gigante norte-americana Comcast, embora tenha havido uma prolongada guerra de ofertas com a rival Disney.

Além da plataforma de TV paga no Reino Unido, a Sky também possui serviços similares na Irlanda, Alemanha, Áustria e Itália, além da Now TV, é claro - o que reforçou no ano passado . A Sky também relançou seu aplicativo Sky Go no meio de 2019.

"Este é um ótimo começo para o que deve ser outro ano forte para a Sky", disse o CEO da Sky, Stephen van Rooyen, em comunicado. "Nossos clientes adoram o conteúdo da Netflix e nossa parceria continua cada vez mais forte. Planejamos lançar novos canais e gêneros, começar a construir nosso novo estúdio, o Sky Studios Elstree, e também teremos ótimos originais Sky novos e antigos."

A Sky também assinou recentemente novos acordos com a BBC, Channel 4, Channel 5 e Warner Media.

