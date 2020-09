Como assistir a nova temporada da Premier League no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Premier League está de volta, mas esta temporada está começando como nenhuma outra. No entanto, ao contrário de quando o futebol recomeçou no verão, todos têm uma folha em branco e há novos times e novas possibilidades.

No início da última temporada, a distribuição de jogos ao vivo era mais complicada do que nunca, com a Sky, BT Sport e Amazon compartilhando funções. E com o reinício da Premier League no verão, a BBC também teve alguns jogos ao vivo.

As partidas ainda acontecem a portas fechadas por razões óbvias. Todos os 28 jogos de setembro serão transmitidos de uma forma ou de outra - semelhante ao final da temporada passada. Sky e BT já haviam escolhido 17 deles - então, dos 11 restantes, Sky tem seis, BT três e a BBC e Amazon Prime um cada.

Há uma série de jogos que estarão no ar gratuitamente - a Sky já anunciou que disponibilizará alguns gratuitamente via Pick on Freeview, além do jogo da BBC.

Devido à promessa do possível retorno de uma torcida - que agora está novamente em dúvida graças às últimas orientações do governo - a Premier League tem relutado em se comprometer a prometer que todos os jogos serão transmitidos ao vivo até o final do mês. No entanto, esse é o resultado provável, dada a situação atual com a Covid-19 no Reino Unido.

O objetivo de transmitir todos os jogos é manter os torcedores longe dos estádios e evitar que as pessoas se reúnam para assistir.

Como antes, a ambição declarada da Premier League é completar os jogos restantes mantendo o status em casa e fora de casa. Porém, existe a possibilidade de lutas em solo neutro, embora isso não tenha acontecido no verão.

Os horários planejados para o início das partidas ao vivo também diferem dos horários tradicionais para maximizar as oportunidades de transmissão das partidas. Novamente, isso está planejado apenas para a duração de setembro, mas veremos.

Jogos de fim de semana serão programados da seguinte forma (todos os horários BST):

Sexta-feira 20:00

Sábado 12:30; 15:00; 17:30; 20:00

Domingo, 12h; 14:00; 16:30; 19:00

Segunda-feira 20:00

Os jogos do meio da semana serão agendados da seguinte forma (todos os horários BST):

Terça 18:00; 20h15

Quarta-feira 18:00; 20h15

Quinta-feira 18:00; 20h15

Sábado, 12 de setembro

12:30 Fulham vs Arsenal (BT Sport)

15:00 Crystal Palace vs Southampton (BT Sport)

17:30 Liverpool vs Leeds United (Sky Sports)

20:00 West Ham United vs Newcastle United (Sky Sports)

Domingo 13 de setembro

14:00 West Bromwich Albion vs Leicester City (Sky Sports)

16:30 Tottenham Hotspur vs Everton (Sky Sports)

Segunda-feira 14 de setembro

18:00 Sheffield United vs Wolverhampton Wanderers (Sky Sports)

20:15 Brighton & Hove Albion vs Chelsea (Sky Sports)

Sábado, 19 de setembro

12:30 Everton x West Bromwich Albion (BT Sport)

15:00 Leeds United vs Fulham (BT Sport)

17:30 Manchester United vs Crystal Palace (Sky Sports)

20:00 Arsenal vs West Ham United (Sky Sports)

Domingo 20 de setembro

12h00 Southampton vs Tottenham Hotspur (BT Sport)

14:00 Newcastle United vs Brighton e Hove Albion (Sky Sports)

16:30 Chelsea vs Liverpool (Sky Sports)

19:00 Leicester City vs Burnley (BBC Sport)

Segunda-feira 21 de setembro

18:00 Aston Villa vs Sheffield United (Sky Sports)

20:15 Wolverhampton Wanderers vs Manchester City (Sky Sports)

Sábado, 26 de setembro

12:30 Brighton & Hove Albion vs Manchester United (BT Sport)

15:00 Crystal Palace vs Everton (Amazon Prime)

17:30 West Bromwich Albion vs Chelsea (Sky Sports)

20:00 Burnley vs Southampton (Sky Sports)

Domingo, 27 de setembro

12h Sheffield United vs Leeds United (BT Sport)

14:00 Tottenham Hotspur vs Newcastle United (Sky Sports)

16:30 Manchester City vs Leicester City (Sky Sports)

19:00 West Ham United vs Wolverhampton Wanderers (BT Sport)

Segunda-feira, 28 de setembro

14:00 Fulham vs Aston Villa (Sky Sports)

20:00 Liverpool vs Arsenal (Sky Sports)

A Sky continua sendo a casa da Premier League na TV e mostrará a maioria dos próximos jogos. Alguns deles serão gratuitos, no canal Pick aberto da Sky, que também está disponível em outras plataformas como o Freeview.

A emissora se uniu à EA Sports para tirar o barulho da multidão do jogo FIFA da EA, então haverá barulho de multidão específico da equipe que você pode escolher ouvir (ou não). Portanto, é o Evento Principal Sky Sports se você quiser o barulho da multidão e Sky Sports Premier League se não quiser.

Infelizmente, se você estiver assistindo em Ultra HD, não terá escolha - é um ruído obrigatório para você. Jogos Ultra HD estão novamente disponíveis com Dolby Atmos.

Sky Sports também está disponível através da Virgin Media e BT TV.

Embora a Sky tenha anunciado HDR para Sky Q , isso não acontecerá nos jogos da Premier League por algum tempo.

A Sky também introduziu outro recurso chamado Sky Sports Recap, onde você pode acompanhar os principais destaques durante as partidas ao vivo. Cada jogo terá uma linha do tempo ao vivo para que você possa pular para pontos específicos. Além disso, o Fanzone permitirá que você esteja junto com outras pessoas enquanto assiste na TV. Embora, na realidade, isso não seja muito diferente de estar em uma chamada de Zoom ao mesmo tempo.

squirrel_widget_182859

O Now TV está disponível por meio de aplicativos em vários dispositivos, é claro, e você pode usar os passes diários, semanais ou mensais do Now TV para assistir aos canais Sky Sports - o passe diário é de £ 8,99, o passe semanal de £ 14,99 ou mensal de £ 33,99. É ótimo se você ainda não tem uma assinatura Sky e gostaria de assistir a um domingo de ação algumas vezes por temporada.

A BT também transmitirá vários jogos nesta temporada, principalmente no horário de almoço de sábado. Os espectadores do BT podem ativar o ruído dinâmico da multidão pré-gravado para tornar a atmosfera mais parecida com a de um estádio cheio. Eles também estão lançando um serviço chamado Watch Together, que permite às pessoas que usam o BT Sport App assistirem em tela dividida com um chat de vídeo, para que grupos de amigos possam - espere - assistir juntos.

As transmissões estão disponíveis em HDR em dispositivos móveis compatíveis - você pode obter o aplicativo em telefones e tablets, bem como em Apple TV, Fire TV, Xbox e PlayStation. Também estarão disponíveis em 4K com Dolby Atmos se você tiver a caixa BT YouView Ultra HD TV, e em 360 graus através do BT Sport App para quem quiser.

A Amazon entrou na briga na última temporada e voltará a apresentar 22 jogos nesta temporada ao longo de duas jornadas - com um jogo extra marcado para setembro. Os jogos da Amazônia também terão a opção de Atmosfera de Estádio para todos os fãs e a disponibilidade de destaques dos jogos. Como antes, você poderá assistir aos jogos no replay depois.

squirrel_widget_237190

Todos os jogos do Prime Video também terão pitchside completo, preparação pré-jogo com apresentadores e convidados, incluindo Gabby Logan, Roberto Martinez e Lee Dixon.

Nesta temporada, a Virgin Media lançou um novo pacote Bigger + Sports custando £ 65 por mês para novos clientes. Para isso, você terá todos os canais Sky Sports em HD, bem como BT Sport em HD e 4K Ultra HD.

Assim como na última temporada, cada emissora pode mostrar os objetivos do jogo e clipes de seus jogos ao vivo conforme eles acontecem. A Sky também mostra grandes destaques On Demand por meio de seu Jogo do Dia à noite de sábado e Escolha da partida.

Mais uma vez, a BBC exibirá Football Focus no horário de almoço de sábado, Match of the Day nas noites de sábado - geralmente às 22h30 e Match of the Day 2 na mesma hora no domingo.

Haverá programas adicionais de Jogo do Dia para permitir que mais fãs - que agora não podem ir aos jogos, é claro - acompanhar a ação. Portanto, haverá edições regulares no meio da semana e em qualquer outro momento quando houver mais do que alguns jogos.

A Sky vai mostrar mais uma vez as metas no domingo nas manhãs de domingo.

Como na temporada passada, Match of the Day está disponível no iPlayer da BBC mais cedo do que antes, embora não tão cedo quanto muitos gostariam. O programa de sábado à noite está disponível a partir das 19h aos domingos e a partida do dia 2 da meia-noite de domingo a segunda-feira.

Embora este último esteja próximo da transmissão, o programa de sábado à noite chega quase 24 horas depois e é por causa de outros pacotes de destaques e programas como Skys Goals on Sunday que têm o direito de ser exibidos primeiro.

Escrito por Dan Grabham.