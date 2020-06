Como assistir ao futebol da Premier League após a reinicialização

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Premier League está voltando, mas é seguro dizer que esta temporada terminará como nenhuma outra. Com o Liverpool bem à frente, a verdadeira competição é para os lugares da Liga dos Campeões e da Europa e também para quem será rebaixado, é claro.

Quando esta temporada começou, a transmissão de jogos ficou mais complicada do que nunca, com Sky, BT Sport e Amazon compartilhando tarefas de transmissão ao vivo. Todas as 92 partidas restantes serão transmitidas ao vivo no Reino Unido por essas três empresas, com quatro jogos ao vivo na BBC Sport - a primeira vez que a BBC poderá exibir um jogo ao vivo da Premier League.

Além dos jogos da BBC, haverá um grande número de outros jogos que serão disponibilizados gratuitamente - a Sky já anunciou que disponibilizará 25.

O objetivo é manter os torcedores afastados dos estádios e impedir que as pessoas se reúnam para assistir.

Enquanto o treinamento por contato foi retomado, a data de reinicialização não é 100% garantida.

Todos os jogos ocorrerão a portas fechadas por razões óbvias. Não haverá fãs. O barulho da multidão pode ser bombeado, embora não tenhamos certeza se esse será o caso em todos os aspectos.

A IFAB (International Football Association Board) é a organização responsável pelas regras do futebol e permitiu até cinco substitutos por jogo. Isso precisaria ser ratificado pela Premier League. A IFAB também permitiu que ligas que usavam o VAR deixassem de usá-lo pelo restante da temporada, mas não há nenhuma sugestão de que isso aconteça nos jogos da Premier League.

A ambição declarada da Premier League é completar os jogos restantes com o status de casa e fora preservado. No entanto, existem vários jogos - como o potencial jogo do Liverpool para ganhar o título - que parecem ser jogados em um terreno neutro sob orientação da polícia - novamente, isso é para impedir que os fãs se reúnam ao redor do terreno.

A lista atual desses jogos (sujeita a alterações) é:

Manchester City - Liverpool

Manchester City - Newcastle

Manchester United contra Sheffield United

Newcastle v Liverpool

Everton - Liverpool

O jogo em que o Liverpool poderia garantir o título da Premier League

Os horários planejados de partida no Reino Unido para jogos ao vivo também diferem dos tempos tradicionais. Isso tem a ver com a necessidade de reproduzir jogos consecutivos, para que todos possam ser mostrados.

As partidas de fim de semana serão agendadas da seguinte forma (todos os horários BST):

Sexta-feira 20:00

Sábado, 12:30; 15:00; 17:30; 20:00

Domingo 12:00; 14:00; 16:30; 19:00

Segunda-feira 20:00

As partidas no meio da semana serão agendadas da seguinte forma (todos os horários BST):

Terça-feira 18:00; 20:00

Quarta-feira 18:00; 20:00

Quinta-feira 18:00; 20:00

Por enquanto, só temos dois jogos confirmados - Aston Villa x Sheffield United e Manchester City x Arsenal, ambos adiados devido à final da Carabao Cup.

O jogo será realizado na quarta-feira, 17 de junho, seguido de uma rodada completa da partida, na sexta-feira, 19 de junho. Esta rodada incluirá o primeiro jogo Sky ao ar livre - o derby de Merseyside entre Liverpool e Everton.

Os jogos de quarta-feira 17 são jogos na mão e isso significa que todos os 20 clubes terão jogado 29 partidas no primeiro fim de semana inteiro.

Sky continua sendo o lar da Premier League na TV e exibirá 64 dos 92 próximos jogos. 25 deles serão disponibilizados no ar, no canal Pick-to-Air da Sky, que também está disponível em outras plataformas, como o Freeview. Como mencionado acima, esses jogos gratuitos incluirão o derby de Merseyside no primeiro fim de semana de volta.

Certos jogos estarão disponíveis em 4K através do Sky Q com Dolby Atmos no canal Sky Sports Premier League e, é claro, você também pode obter tudo nos aplicativos Sky Go e Sky Q. A Sky Sports também está disponível na Virgin Media. Embora a Sky tenha anunciado o HDR para o Sky Q , isso não acontecerá nos jogos da Premier League por algum tempo.

O Now TV está disponível através de aplicativos em vários dispositivos, é claro, e você pode usar os passes diários, semanais ou mensais do Now TV para assistir aos canais Sky Sports - o passe diário é de R $ 8,99, o passe semanal é de R $ 14,99 ou o mensal de R $ 33,99. É ótimo se você ainda não tem uma assinatura Sky e gostaria de assistir a um domingo de ação algumas vezes por temporada.

Na primeira parte desta temporada, a BT estava transmitindo o kickoff das 12h30 aos sábados naquele canal, bem como em outros jogos. No momento, não está claro quais jogos da Premier League serão exibidos para o restante desta temporada, mas sabemos que haverá 20 jogos no total durante o restante da temporada.

As transmissões estão disponíveis em HDR em dispositivos móveis compatíveis - você pode obter o aplicativo em telefones e tablets, além de Apple TV, Xbox e PlayStation. Eles também estarão disponíveis no Dolby Atmos se você tiver a caixa de TV BT YouView Ultra HD.

Os clientes existentes da BT Broadband podem adicionar o BT Sport por £ 10 por mês se você se inscrever na Sky ou Virgin Media.

A Amazon entrou na briga nesta temporada, mas ainda não sabemos quais jogos serão exibidos como parte da temporada reiniciada. Se a Sky está mostrando 64 e BT 20, isso deixa oito jogos - não sabemos se os jogos da BBC serão exclusivos ou não, o que deixa quatro ou oito jogos dos 92 restantes para a Amazon.

Como antes, você provavelmente poderá escolher o jogo que quiser e assisti-lo no replay depois.

Nesta temporada, a Virgin Media lançou um novo pacote Bigger + Sports, que custa £ 65 por mês para novos clientes. Para isso, você terá todos os canais da Sky Sports em HD, bem como o BT Sport em HD e 4K Ultra HD.

Como na primeira parte desta temporada, cada emissora pode mostrar gols e clipes de jogos ao vivo enquanto estão acontecendo. A Sky também mostra destaques estendidos On Demand no jogo do dia de sábado à noite e na Match Choice.

Mais uma vez, a BBC mostrará o Football Focus nos horários de almoço de sábado, o Match of the Day nas noites de sábado - geralmente às 22h30 e o Match of the Day 2 no mesmo horário de domingo.

Somos levados a acreditar que haverá programas adicionais do Match of the Day para permitir que mais fãs - que agora não podem ir aos jogos, é claro - acompanhem a ação, mas não temos detalhes sobre isso no momento. No entanto, teríamos pensado que isso significaria que haverá edições regulares no meio da semana e outras vezes em que houver mais do que alguns jogos.

A Sky mais uma vez mostra as metas no domingo às manhãs de domingo.

Durante toda esta temporada, o Match of the Day esteve disponível no BBC iPlayer mais cedo do que anteriormente, embora não tão cedo quanto muitos gostariam. O programa de sábado à noite estará disponível a partir das 19h aos domingos e no jogo do dia 2, da meia-noite de domingo a segunda-feira.

Enquanto o último está perto da transmissão, o programa da noite de sábado é quase 24 horas depois e é por causa de outros pacotes e programas de destaques, como os Gols da Sky no domingo e o Super domingo, que têm o direito de serem exibidos primeiro.